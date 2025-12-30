خبرگزاری کار ایران
ادامه اعتراض صنفی کارگران قند خاورمیانه در حمایت از همکاران‌ بازداشتی

بیش از ۱۵۰ کارگر کارخانه قند خاورمیانه شوش امروز، سه شنبه (۹ دی ماه)، در ششمین روز از اعتراضات‌ بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز، به ایلنا گفت:  روز گذشته ۵ نفر از کارگران قند خاورمیانه احضار و  بازداشت شدند و شب گذشته را در بازداشگاه بودند و هنوز تا این ساعت (ده صبح نهم دی‌ماه) آزاد نشده‌اند. کارگران در اعتراض به روش غیرقانونی برخورد با اعتراض صنفی‌، صبح امروز برای ششمین روز تولید را متوقف کردند و به تحصن در محوطه کارخانه پرداختند. 

او در تشریح جزئیات اعتراض کارگران گفت: از حدود ۹ روز پیش که اعتراض کارگران قند خاورمیانه برای دریافت مطالبات معوقه‌ تشدید شد، ظاهراً کارفرما اسامی ۵ نفر از کارگران را به عنوان سردسته اعلام کرده و روز گذشته، در هشتمین روز از آغاز اعتراض کارگران، ماموران نیروی انتظامی این ۵ نفر را احضار و سپس بازداشت کردند.

این کارگر با بیان اینکه برخی همکاران با در دست داشتن فیش‌های حقوقی به دنبال آزادی ۵ همکار بازداشت شده هستند در پایان گفت: کارفرما اعتنایی به مطالبات ما کارگران ندارد؛  چرا کارگرانی که سال‌ها در این واحد خدمت کرده‌اند، اخراج می‌شوند؟ کارگران می‌گویند در شرایطی می‌توانیم به کار خود بازگردیم که کارفرما به تعهدات قانونی خود در خصوص پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات صنفی کارگران پایبند باشد.

 

