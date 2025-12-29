خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقدی بر اظهارات مقامات دولت در مورد ارقام حقوق در بودجه؛

افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان واقعیت دارد؟!

افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان واقعیت دارد؟!
کد خبر : 1734287
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال صندوق لشکری گفت: با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحله‌ای همسان‌سازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه می‌رسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میزان حقوق و مستمریِ تعیین شده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی است. آن‌ها می‌گویند با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق به معنای سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت حقوق و مستمری‌بگیران دولتی است. مقامات رده بالای دولت اما در مصاحبه‌های خود تأکید دارند که دستمزد نیروها بیش از ۲۰ افزایش یافته است.

در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای در رابطه با حقوق بازنشستگان دولت گفته: «کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی که باید در قالب متناسب‌سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند.» 

در همین رابطه امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به «ایلنا» گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه اولیه، خبر خوش به نظر می‌رسد؛ اما با اندکی دقت در آن، مشخص می‌شود که این اعداد و ارقام بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارد و آنچه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود حاصل جمع اعداد افزایش حقوق سالیانه با همسان‌سازی است. 

رهبر ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوت‌اند. همسان‌سازی اساساً برای جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده است. در نتیجه، جمع‌زدن درصد همسان‌سازی با افزایش سنواتی و ارائه آن به‌عنوان «افزایش حقوق»، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجه‌ای محسوب می‌شود. 

وی گفت: واقعیت آن است که با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحله‌ای همسان‌سازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه می‌رسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح می‌شود. 

رهبر تأکید کرد: مسئله مهم‌تر آن است که حتی اگر همان افزایش «۲۰ درصدی» سنواتی را مبنا قرار دهیم، این رقم در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تأکید بر درصدهای اسمی و بزرگ‌نمایی آماری، نه‌تنها کمکی به حل بحران معیشت نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی