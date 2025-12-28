بیکاری موقت ۳۵۰ کارگر آجر توکل شاوور به دلیل قطع گاز

منابع کارگری در استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره قطع گاز این واحد تولیدی توضیح داد: اداره گاز برای جلوگیری از افزایش مصرف و احتمال قطعی، گاز این کارخانه را قطع کرده است و در نتیجه کارگران این واحد تولیدی برای مدتی بلاتکلیف شدند.

کارگران این واحد صنعتی با بیان اینکه خطر بیکاری کارگران در کمین است، اظهار کرد: قطعی گاز و عدم تامین سوخت مورد نیاز شرکت منجر به تعطیلی موقت این کارخانه و بیکاری حدود ۳۵۰ نفر از نیروی کار این مجموعه می‌شود.

طبق اظهارات منابع کارگری، مسئولان این کارخانه وعده داده‌اند تعطیلی این کارخانه موقتی است و کارگران بعد از وصل شدن گاز مجددا به کارشان بازمی‌گردند. با این وجود کارگران از تعطیلی چندین باره کارخانه نگرانند چراکه عقیده دارند ممکن است مشکل محدودیت گاز ماه‌ها به طول انجامد.

به گفته یکی از کارگران این کارخانه؛ شرایط اقتصادی سخت است و نرخ تورم مدام در حال افزایش است، حقوق و دستمزد کارگران پاسخگوی تامین معیشت و نیازهای آن‌ها نیست؛ توقف تولید و تعطیلی کارخانه شاید با کاهش حقوق همراه باشد و این موضوع می‌تواند عامل افزایش مشکلات کارگران این واحد تولیدی باشد.

وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: خدماتی مثل آب، برق و گاز برای کارخانه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید قطع شود، اما شاهدیم که قطعی گاز باعث شده تا کارخانه محل کارمان با مشکل مواجه شود و ۳۵۰ کارگر با خطر بیکاری موقت روبرو شوند.

