خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در استان خوزستان رخ داد؛

بیکاری موقت ۳۵۰ کارگر آجر توکل شاوور به دلیل قطع گاز

بیکاری موقت ۳۵۰ کارگر آجر توکل شاوور به دلیل قطع گاز
کد خبر : 1734113
لینک کوتاه کپی شد.

منابع کارگری از قطع گاز کارخانه آجر ماشینی «توکل شاوور» و بیکاری موقت کارگران این مجموعه خبر دادند.

منابع کارگری در استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره قطع گاز این واحد تولیدی توضیح داد: اداره گاز برای جلوگیری از افزایش مصرف و احتمال قطعی، گاز این کارخانه را قطع کرده است و در نتیجه کارگران این واحد تولیدی برای مدتی بلاتکلیف شدند. 

کارگران این واحد صنعتی با بیان اینکه خطر بیکاری کارگران در کمین است، اظهار کرد: قطعی گاز و عدم تامین سوخت مورد نیاز شرکت منجر به تعطیلی موقت این کارخانه و بیکاری حدود ۳۵۰ نفر از نیروی کار این مجموعه می‌شود. 

طبق اظهارات منابع کارگری، مسئولان این کارخانه وعده داده‌اند تعطیلی این کارخانه موقتی است و کارگران بعد از وصل شدن گاز مجددا به کارشان بازمی‌گردند. با این وجود کارگران از تعطیلی چندین باره کارخانه نگرانند چراکه عقیده دارند ممکن است مشکل محدودیت گاز ماه‌ها به طول انجامد. 

به گفته یکی از کارگران این کارخانه؛ شرایط اقتصادی سخت است و نرخ تورم مدام در حال افزایش است، حقوق و دستمزد کارگران پاسخگوی تامین معیشت و نیازهای آن‌ها نیست؛ توقف تولید و تعطیلی کارخانه شاید با کاهش حقوق همراه باشد و این موضوع می‌تواند عامل افزایش مشکلات کارگران این واحد تولیدی باشد. 

وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: خدماتی مثل آب، برق و گاز برای کارخانه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید قطع شود، اما شاهدیم که قطعی گاز باعث شده تا کارخانه محل کارمان با مشکل مواجه شود و ۳۵۰ کارگر با خطر بیکاری موقت روبرو شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی