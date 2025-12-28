«نه» قاطع کارگران نفت برزیل به پیشنهاد پتروبراس/ اعتصاب در بزرگترین قطب تولید نفت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از رویترز، اتحادیه کارگری Sindipetro-NF که یکی از بزرگترین تشکل‌های نمایندگی کارگران شرکت دولتی نفت برزیل پتروبراس است، جدیدترین پیشنهاد این شرکت برای پایان دادن به اعتصاب ۱۲ روزه را رد کرد. ​اتحادیه Sindipetro-NF نماینده حدود ۲۵.۰۰۰ کارگر صنعت نفت، از جمله کارکنان سکوهای نفتی فراساحلی در حوضه «کامپوس» (دومین منطقه بزرگ تولید نفت برزیل) است، ​این اعتصاب اکنون وارد دوازدهمین روز خود شده است.

​شکاف در جبهه اتحادیه‌ها

فدراسیون FUP (که یک سازمان مادر برای اتحادیه‌های نفتی است) پیشنهاد پتروبراس را پذیرفته بود، اما طبق روال دموکراتیک، نهایی شدن آن مستلزم رای‌گیری مستقیم کارگران بود.

​در حالی که ۱۳ اتحادیه زیرمجموعه FUP به پایان اعتصاب رای دادند، کارگران Sindipetro-NF (بزرگترین عضو این فدراسیون) این پیشنهاد را رد کردند. این بدان معناست که اعتراضات دست‌کم در برخی سایت‌های استراتژیک ادامه خواهد یافت.

​ موضع شرکت پتروبراس: مدیریت پتروبراس مدعی شده است که این اعتصاب تا این لحظه تاثیری بر میزان تولید نداشته، زیرا شرکت از «تیم‌های عملیاتی اضطراری» (Contingency Crews) برای تداوم فعالیت‌ها استفاده کرده است.

​مطالبات کارگری

برخلاف اعتصابات معمول که صرفاً بر دستمزد متمرکز هستند، این نزاع بر سر مسائل پیچیده ساختاری است:

​صندوق‌های بازنشستگی: کارگران به کسری بودجه و نحوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی اعتراض دارند. ​کسورات پرداختی: اختلاف شدیدی بر سر میزان مبالغی که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود وجود دارد.

​ چشم‌انداز

​منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که با توجه به ماهیت پیچیده مطالبات (به‌ویژه در بخش بازنشستگی)، احتمالاً این بن‌بست کارگری طولانی‌مدت خواهد بود. همچنین تشکل کارگری دیگری به نام FNP نیز به اعضای خود توصیه کرده است که به اعتراضات ادامه دهند.

