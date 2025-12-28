بازنشستگان کارگری: عیدی کامل و قانونی حق مسلم ماست
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت عیدی کامل و قانونی بر مبنای قوانین بالادستی شدند.
جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت عیدی دولتی به مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی انتقاد کردند.
«محمدزاده» یک بازنشسته صندوق تامین اجتماعی در انتقاد رویکرد دولت در قبال بازنشستگان این صندوق گفت: ما هر سال به اندازه بازنشستگان دولت عیدی میگیریم در حالیکه یک عمر کارگر بودیم و باید از مزایای کارگری برخوردار باشیم.
به گفته این بازنشسته، امسال تامین اجتماعی باید کف عیدی مستمریبگیران را به اندازه دو برابر حداقل دستمزد افزایش دهد. او تاکید کرد: حقوق من بازنشسته چیزی حدود پانزده میلیون تومان است؛ آیا رواست شب عید از عیدی قانونی بهرهمند نباشم؟
محمدزاده در انتقاد از این رویه گفت: سالهاست بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری حقوق قانونی و مزدی خود مطالبهگری میکنند؛ دریافت عیدی کارگری، کمترین حق بازنشستگان است. امیدواریم از خرجهای زائد بزنند و عیدی بازنشستگان را مطابق قانون افزایش دهند.