پیروزی کارگران غیررسمی در کره جنوبی/ کمیسیون کار حق اعتصاب را به رسمیت شناخت

اتحادیه‌های کارگران پیمانی می‌توانند علیه «هیوندای استیل» و «هانوها اوشن» اعتصاب کنند ​کمیسیون مرکزی کار با وجود مخالفت بخش کارفرمایی، میانجی‌گری را متوقف کرد و مجوز قانونی اعتصاب را صادر نمود

به گزارش خبرنگار ایلنا، ​کمیسیون مرکزی کار (CLC) روز بیست‌وششم دسامبر حکمی صادر کرد که بر اساس آن، روند میانجی‌گری در پرونده‌های اختلاف کارگری که توسط «اتحادیه کارگران پیمانی کشتی‌سازی هانوها اوشن» و «شاخه کارگران غیررسمی هیوندای استیل» علیه پیمانکاران اصلی‌شان ثبت شده بود، متوقف شد.

کمیسیون مرکزی کار (CLC) یک نهاد شبه‌قضایی سه‌جانبه در کره جنوبی است که وظیفه داوری در اختلافات کارگری را بر عهده دارد. طبق قوانین این کشور، زمانی که این کمیسیون حکم به «توقف میانجی‌گری» می‌دهد، یعنی شکاف میان مواضع کارگر و کارفرما چنان عمیق است که امکان سازش وجود ندارد؛ صدور این حکم به طور خودکار به اتحادیه‌ها حق قانونی برای آغاز اعتصاب را اعطا می‌کند.

​محافل تجاری و کارفرمایی از کمیسیون مرکزی کار انتقاد کرده‌اند که چرا حتی پیش از اجرایی شدن نسخه اصلاح‌شده قانون اتحادیه‌های کارگری (موسوم به لایحه پاکت زرد)، حق چانه‌زنی و اعتصاب اتحادیه‌های پیمانکاری را علیه پیمانکاران اصلی (کارفرمایان مادر) به رسمیت شناخته است. قرار است کمیسیون مرکزی کار از ماه مارس آینده ارزیابی‌های رسمی خود را آغاز کند تا مشخص شود آیا پیمانکاران اصلی تحت «لایحه پاکت زرد» به عنوان «کارفرما» واجد شرایط مذاکره با اتحادیه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند یا خیر. برخی در جامعه تجاری استدلال می‌کنند که این حکم «از هم‌اکنون زمین بازی را به نفع یک طرف تغییر داده است.» 

​شاخه کارگران غیررسمی هیوندای استیل و اتحادیه کارگران پیمانی کشتی‌سازی هانوها اوشن، به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ درخواست‌هایی را برای مذاکره با پیمانکاران اصلی خود بر سر مسائلی از جمله «طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مبتنی بر عملکرد»، «سیستم‌های ایمنی» و «امور رفاهی» ثبت کرده بودند. شرکت‌های مذکور این درخواست‌ها را با این استدلال که «ما طرف حساب مذاکره برای اتحادیه‌های پیمانکاری نیستیم»، رد کردند. 

با این حال، کمیسیون مرکزی کار در سال ۲۰۲۲ تا حدی حقوق چانه‌زنی این اتحادیه‌ها را به رسمیت شناخت که منجر به شکایت حقوقی پیمانکاران اصلی شد. در پرونده اتحادیه هانوها اوشن، اتحادیه در دادگاه بدوی پیروز شد و دادگاه دوم نیز در جریان است. هر دو اتحادیه اخیراً مجدداً درخواست مذاکره به کمیسیون دادند که منجر به صدور حکم اخیر شد. 

​فدراسیون شرکت‌های کره (KEF) با این تصمیم مخالفت کرده و اظهار داشته است که اگرچه «لایحه پاکت زرد» قرار است حقوق چانه‌زنی اتحادیه‌های پیمانکاری را علیه پیمانکاران اصلی گسترش دهد، اما چنین حکمی نباید پیش از اجرای رسمی قانون صادر شود. 

این فدراسیون استدلال کرد که: توقف میانجی‌گری که عملاً به معنای اعطای حق چانه‌زنی و اعتصاب است پیش از صدور احکام نهایی دادگاه غیرمنطقی است، حتی اگر اتحادیه‌ها در دادگاه بدوی پیروز شده باشند. 

این فدراسیون تصریح کرد: «تصمیمات زودهنگام و شتاب‌زده کمیسیون مرکزی کار در خصوص تعیین وضعیت کارفرما، تردیدهایی را در مورد قضاوت عادلانه ایجاد می‌کند و میزان تمکین و پذیرش شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. رویه پذیرش مکرر درخواست‌های یک‌جانبه از طریق تصمیمات غیرمنطقی باید متوقف شود.»

 

