خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل نهاد ریاست جمهوری/ در انتظار یک امضا!

تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل نهاد ریاست جمهوری/ در انتظار یک امضا!
کد خبر : 1733399
لینک کوتاه کپی شد.

رانندگان استیجاری ایثارگر شاغل در نهادهای مختلف به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (ششم دی) در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند.

این رانندگان با بیان اینکه این چهارمین تجمع سال جاری در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی‌مان است؛ افزودند: برای پیگیری مطالبات‌مان از استان‌های مختلف به تهران آمده‌ایم. ما در نهادهای مختلف از جمله برق، مخابرات و نفت و گاز مشغول به کاریم ولی هیچ کدام قرارداد مستقیم نداریم.

معترضان از معاونت حقوقی سازمان اداری استخدامی می‌خواهند به کارهای اداری تبدیل وضعیت سرعت ببخشند؛ آن‌ها می‌گویند: سال‌هاست در انتظار اجرای قانون و تبدیل وضعیت هستیم؛ گویا ۸۰ درصد کار جلو رفته اما فعلاً در معاونت حقوقی سازمان اداری استخدامی گیر کرده و معطل یک امضاست؛ انتظار داریم هرچه زودتر کار را به سرانجام برسانند. 

تعداد رانندگان استیجاری ایثارگر در سراسر کشور حدود ۶۰۰ نفر است؛ آن‌ها انتظار دارند براساس تکالیف بالادستی به سرعت تبدیل وضعیت شوند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا