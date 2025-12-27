تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل نهاد ریاست جمهوری/ در انتظار یک امضا!
رانندگان استیجاری ایثارگر شاغل در نهادهای مختلف به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (ششم دی) در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند.
این رانندگان با بیان اینکه این چهارمین تجمع سال جاری در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلیمان است؛ افزودند: برای پیگیری مطالباتمان از استانهای مختلف به تهران آمدهایم. ما در نهادهای مختلف از جمله برق، مخابرات و نفت و گاز مشغول به کاریم ولی هیچ کدام قرارداد مستقیم نداریم.
معترضان از معاونت حقوقی سازمان اداری استخدامی میخواهند به کارهای اداری تبدیل وضعیت سرعت ببخشند؛ آنها میگویند: سالهاست در انتظار اجرای قانون و تبدیل وضعیت هستیم؛ گویا ۸۰ درصد کار جلو رفته اما فعلاً در معاونت حقوقی سازمان اداری استخدامی گیر کرده و معطل یک امضاست؛ انتظار داریم هرچه زودتر کار را به سرانجام برسانند.
تعداد رانندگان استیجاری ایثارگر در سراسر کشور حدود ۶۰۰ نفر است؛ آنها انتظار دارند براساس تکالیف بالادستی به سرعت تبدیل وضعیت شوند.