دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:

مزد باید بالاتر از تورم تعیین شود

عیدعلی کریمی با رد کردن موضوع مزد منطقه‌ای در سال آتی افزود: متاسفانه این موضوع موجب افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش تبعیض اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی در جلسه ماهانه هیات اجرایی خانه کارگر استان با تبریک ایام رجب و فراررسیدن ولادت امام علی (ع) گفت: شاهد تغییرات گسترده در اساسنامه این تشکیلات با رویکرد صنفی خواهیم بود. 

وی با اشاره به قدردانی وزیرکار از مواضع و دیدگاههای دبیر اجرایی خانه کارگر در برنامه بازدید از استان قزوین افزود: صراحتا اعلام می‌کنیم استیضاح وزیر کار در شرایط فعلی به ضرر کارگران و بازنشستگان خواهد بود. 

این فعال کارگری با رد کردن موضوع مزد منطقه‌ای در سال آتی افزود: متاسفانه این موضوع موجب افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش تبعیض اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در ادامه خواستار افزایش مناسب حق مسکن کارگری، با توجه به اینکه این مولفه سهم حدود ۷۰ درصدی از حقوق کارگران را دارد شد و افزود: برای افزایش حقوق سال آتی باید طرح بن کارگری براساس سبد معیشت به شکل قابل ملاحظه‌ای با حمایت دولت و کارفرما انجام شود تا در این پروسه شاهد فعالیت تعاونی‌های مصرف کارگری هم باشیم. 

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد گرامیداشت دهه فجر ۱۴۰۴ نیر افزود: کارگران و بازنشستگان با قدرت هم پیگیر مطالبات خود هستند و هم با حضور آگاهانه و حماسی خود پای آرمان‌های انقلاب ایستاده اند. 

کریمی در پایان از آغاز به کار ستاد گرامیداشت هفته کارگر سال ۱۴۰۵ در قزوین خبرداد

 

