تجمع کارگران پتروشیمی تخت‌جمشید در اعتراض به مشکلات معیشتی

تعدادی از کارگران پتروشیمی تخت‌جمشید در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوق ناچیز خود در ساختمان اداری این مجموعه تجمع کرده‌اند

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه، سوم دی‌ماه، تعدادی از کارگران پتروشیمی تخت‌جمشید در اعتراض به مشکلات معیشتی و حقوق ناچیز خود در ساختمان اداری این مجموعه تجمع کرده‌اند.

یکی از کارگران این مجموعه در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: حقوق ما نسبت به عرف منطقه عسلویه بسیار پایین است. حتی به ۵۰ درصد چیزی که در برخی دیگر از واحدهای پتروشیمی پرداخت می‌شود نیز نمی‌رسد. 

وی افزود: فردی که در واحد تولیدی کار می‌کند و سابقه کار زیادی دارد، علیرغم شیفت و نوبت‌کاری، حقوقی ناچیز دریافت می‌کند. بعد از گذشت ۱۰ روز از ماه، این حقوق تمام می‌شود. کف حقوق را به ما می‌دهند و میزان آن متناسب با سختی کار در این منطقه نیست. این وضعیت در مورد کارکنان اداری و سایر کارگران این مجموعه هم صدق می‌کند و برای آن‌ها وضعیت فاجعه‌بارتر است.

این کارگر با بیان اینکه بارها مطالبات خود را بازگو کرده‌‌ایم؛ گفت: به حرف ما گوش نمی‌دهند. بعد از بارها پیگیری گفتند ۳ تومن به حقوق ما اضافه می‌کنند، با ۳ تومان چه کنیم؟  امنیت شغلی نداریم و خواستار توجه فرماندار ماهشهر، اداره کار و نماینده مجلس به این مسئله هستیم.

 

 

