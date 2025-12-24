ادامه اعتراض کارگران معدن طلای زرشوران تکاب/ حقوقها پایین است و مزایای کافی نمیگیریم
کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در اعتراض به پایین بودن مزد و مزایای مزدی دست به اعتراض زدند
کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی در این واحد معدنی خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه امروز دهمین روز از اعتراض صنفی ماست؛ در تشریح دلایل این اعتراض گفتند: کارگرانی که در معدن کار میکنند، حقوق و مزایای کمتری نسبت به پرسنل شاغل در کارخانه دارند؛ ما خواستار افزایش دستمزد و بهرهمندی از مزایای مزدی و مناسبتی هستیم.
یکی از این کارگران گفت: به نیروهای کارخانه در اعیاد و مناسبتها پاداش میدهند اما ما کارگران معدن از این مزایا محرومیم؛ کار در معدن طلای زرشوران سخت است ولی با این حال، متوسط دستمزد ما چیزی حدود بیست میلیون تومان است.
او افزود: ما کارگران معدن طلا، پیمانکاری هستیم و سهم عادلانهای از رنج و مرارت خود نمیبریم؛ این عادلانه نیست؛ بایستی مزایای مزدی ما مطابق با سختی کارمان افزایش یابد.