تأئید نهایی اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شورای نگهبان
اساسنامه صندوق پس از انجام اصلاحات لازم از سوی دولت و بررسی مجدد، به تأیید شورای نگهبان رسید و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید نهایی اساسنامه این صندوق در شورای نگهبان خبر داد.
وی با اشاره به روند بررسی این اساسنامه اظهار داشت: اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اعمال اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تأیید اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گامی مهم در مسیر تقویت نظام تأمین اجتماعی کشور و افزایش حمایتهای قانونی از اقشار مولد و زحمتکش روستایی و عشایری به شمار میرود. این اقدام، زمینه حقوقی و اجرایی لازم را برای توسعه خدمات بیمهای، ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و پایداری منابع صندوق فراهم میسازد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، کاهش آسیبپذیری معیشتی و تأمین آینده بیمهشدگان، طی سالهای گذشته نقش مؤثری در پوشش بیمهای اقشار مختلف ایفا کرده است. کشاورزان، دامداران، بهرهبرداران بخش کشاورزی، رانندگان حملونقل روستایی، زنان خانهدار روستایی و جامعه عشایری از جمله گروههای هدف صندوق هستند که از مزایای بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهرهمند میشوند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ضمن قدردانی از همکاری دولت و همراهی شورای نگهبان، تأکید میکند که با اتکا به این پشتوانه قانونی، مسیر توسعه پوشش بیمهای، بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.