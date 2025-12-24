خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأئید نهایی اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شورای نگهبان

تأئید نهایی اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شورای نگهبان
کد خبر : 1732492
لینک کوتاه کپی شد.

اساسنامه صندوق پس از انجام اصلاحات لازم از سوی دولت و بررسی مجدد، به تأیید شورای نگهبان رسید و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید نهایی اساسنامه این صندوق در شورای نگهبان خبر داد.

وی با اشاره به روند بررسی این اساسنامه اظهار داشت: اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اعمال اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تأیید اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گامی مهم در مسیر تقویت نظام تأمین اجتماعی کشور و افزایش حمایت‌های قانونی از اقشار مولد و زحمتکش روستایی و عشایری به شمار می‌رود. این اقدام، زمینه حقوقی و اجرایی لازم را برای توسعه خدمات بیمه‌ای، ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و پایداری منابع صندوق فراهم می‌سازد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری معیشتی و تأمین آینده بیمه‌شدگان، طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف ایفا کرده است. کشاورزان، دامداران، بهره‌برداران بخش کشاورزی، رانندگان حمل‌ونقل روستایی، زنان خانه‌دار روستایی و جامعه عشایری از جمله گروه‌های هدف صندوق هستند که از مزایای بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره‌مند می‌شوند.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ضمن قدردانی از همکاری دولت و همراهی شورای نگهبان، تأکید می‌کند که با اتکا به این پشتوانه قانونی، مسیر توسعه پوشش بیمه‌ای، بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا