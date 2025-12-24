سقف معافیت مالی سال آینده چقدر است؟ +پلکان مبالغ مالیات
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان معافیت مالیاتی حقوقبگیران (در بخشهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی) برای هر ماه ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به این معنی که حقوقبگیران تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود که این موضوع باعث شکایت بسیاری از حقوقبگیران بود. آنها میگفتند خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است و با درآمد بالای ۲۴ میلیون تومان حتی سبد حداقلهای زندگی نیز تأمین نخواهد شد.
بر این اساس در صورت تصویب این پیشنهاد، پلکانهای مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت زیر است:
کمتر از ۴۰ میلیون تومان - معاف
مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان - ده درصد
مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان - پانزده درصد
مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان - بیست درصد
مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان - بیست و پنج درصد
مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان - سی درصد