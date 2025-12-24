مرگ کارگر روستایی بر اثر سقوط از ارتفاع در گرگان/ «یاسر توسلی» فقط ۲۵ سال داشت

به گزارش ایلنا، منابع کارگری از مرگ یک کارگر جوان ترکمن حین کار در یک پروژه ساختمانی، واقع در گرگان بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند.

به گفته یکی از کارگران، هویت کارگر فوت شده «یاسر توسلی»، حدودا ۲۵ ساله، اهل روستای شور حیات از توابع آق قلا، در شمال شهر گرگان در استان گلستان است.

او گفت: مرحوم توسلی در یک ساختمان در گرگان مشغول کار بوده که ناگهان به دلیل نداشتن امکانات ایمنی تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط کرد.

