فقرا را مجازات نکنید!
اعتراض کارگران بولیوی به دوبرابر شدن قیمت بنزین/ معدنچیان در صف مقدم ایستادهاند
کارگران بولیوی میگویند: اقدام دولت در راستای اعمال شوک به نرخ سوخت، موجب گرانی ارز، کاهش ارزش پول و آشفتگی اقتصادی و تورم شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از ایندیپندنت، صدها کارگر معترض عضو اتحادیههای کارگری در لاپاز پایتخت بولیوی، به افزایش قیمت بنزین و حذف کلیه یارانههای سوخت توسط دولت اعتراض کردند.
کارگران میگویند: این اقدام موجب گرانی ارز، کاهش ارزش پول و آشفتگی اقتصادی و تورم شده است.
این اعتراضات توسط اتحادیه مرکزی کارگران بولیوی سازماندهی شده بود، اما بسیاری از گروههای صنفی، از جمله کارگران حمل و نقل، به علت ترس از واکنش شدید و سرکوب دولت به این راهپیماییها نپیوستند.
رودریگو پاز، رئیس جمهور راستگرای بولیوی، که دو هفته قبل به قدرت رسید، در اولین اقدام یارانه سوخت را که دولتهای چپگرای قبلی بیش از ۲۰ سال حفظ کرده بودند، حذف کرده و قیمت بنزین را لیتری ۰.۵۰ دلار به ۱ دلار افزایش داد. این افزایش دو برابری و ناگهانی به بخشی از جامعه بولیوی فشار قابل توجهی وارد کرده است.
رئیس جمهور جدید روز یکشنبه این هفته در جلسهای که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «اقتصاد کشور بیمار است و باید جراحی شود.»
پاز افزود: «هر روز ۱۰ میلیون دلار صرف یارانهای میشود که به نفع قاچاقچیان سوخت به خارج از بولیوی ارسال میشود.»
کارفرمایان و اتاقهای بازرگانی و تجاری در بولیوی از اقدامات اقتصادی جدید پاز حمایت کردهاند و انتظار میرود کمبود دلار و ارز در بولیوی کاهش یافته و واردات کالا برای شرکتها آسان شود.
لوئیس پاکو، رهبر اتحادیه نماینده بازرگانان در شهر ال آلتو بولیوی گفت: «ما میدانستیم که در مقطعی یارانهها پایان خواهد یافت. هیچ مذاکرهای در مورد تنظیمات جدید انجام نشد، اما میدانستیم که این اتفاق اجتنابناپذیر است.»
اتحادیههای رانندگان اتوبوس پس از آنکه دولت بولیوی اعلام کرد که میتوانند قطعات خودرو را بدون عوارض گمرکی وارد کنند، از اعتراضات روز سه شنبه این هفته خودداری کرد. رئیس جمهور همچنین وعده افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را نیز مطرح کرده است.
اتحادیههایی که به طور سنتی با رهبران سیاسی چپگرا - از جمله نمایندگان معدنچیان بولیوی- همسو بودهاند، روز دوشنبه اعتصاب کردند و خواستار بازگرداندن یارانههای سوخت شده بودند.
صبح سه شنبه پلیس لاپاز دسترسی به میدان مرکزی که کاخ محل استقرار دولت در آن قرار دارد را مسدود کرد تا از ورود تظاهرکنندگان جلوگیری کند. در ادامه تظاهرات کارگران با برخورد خشن پلیس بولیوی نیز مواجه شد.
آندرس پای، رهبر اتحادیه کارگران معدن، به خبرنگاران گفت: «ما در خیابانها در حال مبارزهای هستیم که تا لغو فرمان حذف یارانه ادامه خواهد داشت. این دولت مقرراتی را تصویب میکند که به نفع کارفرمایان است و مجازات فقرا محسوب میشود.»
یک استاد دانشگاه نزدیک به دولت و از مشاوران رئیس جمهور بولیوی در این رابطه اظهار کرده است: «در بسیاری از بخشهای کشور، این اعتقاد وجود دارد که این تعدیل ضروری بوده است!»