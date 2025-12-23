بررسی مشکلات بازنشستگان فولاد اصفهان با حضور معاون وزیر کار

به گزارش ایلنا، مسائل و مشکلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، با حضور «محمدعلی محسنی‌بندپی» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «علاء الدین ازوجی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد بررسی شد.

محمدعلی محسنی‌بندپی» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر یک‌روزه خود به استان اصفهان، ضمن بازدید از چندین واحد صنعتی، تولیدی و فرهنگی، در نشستی با حضور «مهدی جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان، «مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس، «زهرا سعیدی» نماینده مردم مبارکه در مجلس، «اکبر پولادی باغ‌بهادرانی» نماینده مردم لنجان در مجلس و جمعی از نمایندگان کارگری و بازنشستگان ذوب‌آهن و فولاد مسائل و مشکلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، حاضران ضمن طرح مشکلات موجود، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر همچنین با حضور در شرکت داروسازی فارابی، در نشستی با مدیرعامل این شرکت پس از استماع گزارش اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو، از بخش‌های مختلف این واحد صنعتی و تولیدی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این شرکت قرار گرفت.

محسنی‌بندپی همچنین از مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران اصفهان بازدید و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی ویژه جامعه کارگری و نقش آن در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی تأکید کرد.

