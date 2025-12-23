خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی مشکلات بازنشستگان فولاد اصفهان با حضور معاون وزیر کار

بررسی مشکلات بازنشستگان فولاد اصفهان با حضور معاون وزیر کار
کد خبر : 1731783
لینک کوتاه کپی شد.

مسئولان وزارت کار و نمایندگان بازنشستگان فولاد اصفهان و صندوق فولاد ضمن طرح مشکلات موجود، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، مسائل و مشکلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، با حضور «محمدعلی محسنی‌بندپی» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «علاء الدین ازوجی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد بررسی شد. 

محمدعلی محسنی‌بندپی» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر یک‌روزه خود به استان اصفهان، ضمن بازدید از چندین واحد صنعتی، تولیدی و فرهنگی، در نشستی با حضور «مهدی جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان، «مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس، «زهرا سعیدی» نماینده مردم مبارکه در مجلس، «اکبر پولادی باغ‌بهادرانی» نماینده مردم لنجان در مجلس و جمعی از نمایندگان کارگری و بازنشستگان ذوب‌آهن و فولاد مسائل و مشکلات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را مورد بررسی قرار داد. 

در این نشست، حاضران ضمن طرح مشکلات موجود، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کردند. 

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر همچنین با حضور در شرکت داروسازی فارابی، در نشستی با مدیرعامل این شرکت پس از استماع گزارش اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو، از بخش‌های مختلف این واحد صنعتی و تولیدی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این شرکت قرار گرفت. 

محسنی‌بندپی همچنین از مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران اصفهان بازدید و ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی ویژه جامعه کارگری و نقش آن در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا