پاسخ متروی اسلامشهر به خبر «ایلنا»/ ادعای ۵ ماه حقوق معوقه تکذیب میشود
سرپرست کارگاه متروی میدان نماز اسلامشهر در واکنش به خبر «ایلنا» جوابیهای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست کارگاه متروی میدان نماز اسلامشهر در واکنش به خبر «سفرههای خالی کارگران قطار شهری اسلامشهر/ ۵ ماه کار بدون ریالی حقوق!» جوابیهای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو درج خبر حقوق معوقه ۵ ماهه کارگران قطار شهری اسلامشهر در سایت خبرگزاری محترم قابل ذکر است این پیمانکار علی رغم مشکلات اقتصادی گریبانگیر پیمانکاران عمرانی نظیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای ماشین آلات وافزایش تورم در ماههای اخیر که باعث مشکلات متعددی برای پیمانکاران شده است، حقوق مهر ماه پرسنل کارگاه در ۳۰ آذر ماه و بیمه کامل آنها تا پایان آذر ماه پرداخت گردیده است و معوقات باقی مانده در دو ماه آینده پرداخت میشود.
لازم به ذکر است، مدت اجرای پروژه ۴۸ ماه بود که کلیه مطالبات پرسنل وکارکنان به طور منظم پرداخت گردیده است».