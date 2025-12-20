جزئیات مسمومیت دو مقنی جوان بر اثر گاز گرفتگی در تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در روزهای گذشته برای دو کارگر جوان که مشغول حفر چاهی در حوالی خیابان آفریقا در تهران بودند به علت استنشاق گازهای سمی، در عمق ۲۵ متری چاه رخ داده که از قرار معلوم، یکی از این دو کارگر هنگام کار دچار ضعف و بی‌حالی شده و نفر دوم نیز برای کمک به وی وارد چاه شده اما خود نیز گرفتار شده است.

یک کارشناس امداد ونجات در این زمینه خطاب به کارگرانی که قصد حفر چاه را دارند، گفت: با توجه به اینکه گازهای سمی حتی توانایی عبور از لایه‌های خاک را نیز دارند، بنابراین باید حتما هنگام حفر چاه، بررسی‌های لازم پیرامون حضور گازهای سمی در عمق چاه انجام شود و در صورت مثبت بودن جواب بررسی‌ها، چاه‌کنان حتما باید با تجهیزات مربوطه وارد چاه شوند.

وی همچنین تاکید کرد در صورت بروز حادثه برای کارگری در عمق چاه، دیگران بدون تجهیزات کامل و اطمینان از سلامت هوا به هیچ عنوان وارد چاه نشوند تا از وقوع حوادث مشابه برای افراد دیگر جلوگیری شود.

