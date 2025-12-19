به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه بازیکنان لیگ ملی بسکتبال زنان آمریکا (WNBPA) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه به کمیته اجرایی خود اجازه داده‌اند تا در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات با لیگ بر سر قرارداد دسته‌جمعی کار (CBA) جدید، «در هر زمان که لازم باشد» فراخوان اعتصاب صادر کند.

​این رای تاریخی نشان‌دهنده تشدید تنش‌های کارگری بین بازیکنان و مدیریت لیگ است که بیش از یک سال جریان داشته است. لازم به ذکر است که این رای به معنای آغاز فوری اعتصاب نیست، بلکه به رهبری اتحادیه این قدرت قانونی و صنفی را می‌دهد تا در صورت‌عدم دستیابی به توافق مطلوب، فعالیت‌ها را متوقف کند.

​جزئیات رای‌گیری

​طبق بیانیه اتحادیه WNBPA، این رای‌گیری با مشارکت گسترده و بی‌سابقه بازیکنان همراه بوده است:

​میزان مشارکت: ۹۳ درصد از بازیکنان واجد شرایط در رای‌گیری شرکت کردند.

​نتیجه: ۹۸ درصد از شرکت‌کنندگان به «اجازه اعتصاب در صورت لزوم» رای مثبت دادند.

​موضع اتحادیه بازیکنان

​در بیانیه این اتحادیه آمده است: «بازیکنان حرف خود را زدند. این تصمیم پاسخی اجتناب‌ناپذیر به وضعیت فعلی مذاکرات با WNBA و تیم‌های آن است. رویکرد فکورانه و منطقی بازیکنان بارها و بارها با مقاومت لیگ در برابر تغییر و اصرار بر مقررات سختگیرانه‌ای مواجه شده که نزدیک به سه دهه است بازیکنان را به ناحق محدود کرده است.»

​اتحادیه تاکید کرد که این رای صرفاً برای نشان دادن همبستگی تزلزل‌ناپذیر بازیکنان در برابر تلاش‌ها برای «تفرقه، غلبه و کم‌ارزش شمردن» آن‌هاست و لزوماً به معنای تمایل برای توقف بازی‌ها در همین لحظه نیست.

​موضوعات مورد اختلاف

​طرفین در حال مذاکره بر سر یک قرارداد دسته‌جمعی کار جدید هستند. محورهای اصلی اختلافات عبارتند از:

​افزایش حقوق و دستمزد: بازیکنان به دنبال سهم منصفانه‌تری از درآمدهای رو به رشد لیگ هستند.

​تسهیلات رفاهی: درخواست برای بهبود مزایای بازنشستگی و حق نگهداری از فرزند.

​مدل مشارکت در درآمد: بازیکنان خواهان مدلی مشابه NBA هستند که در آن درآمدها به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم شود، در حالی که لیگ بر مدل فعلی خود پافشاری می‌کند.

​واکنش لیگ (WNBA)

​مدیریت لیگ WNBA در واکنش به این اقدام اعلام کرد که از تصمیم بازیکنان آگاه است اما با توصیف اتحادیه از روند مذاکرات مخالف است. در بیانیه لیگ آمده است: «ما با این ادعا که لیگ در برابر تغییر مقاومت می‌کند، به شدت مخالفیم. ما پیشنهادهایی شامل افزایش قابل توجه حقوق و یک مدل جدید و بدون سقف برای مشارکت در درآمدها ارائه داده‌ایم که رشد حقوق بازیکنان را به رشد درآمدهای لیگ گره می‌زند.»

​پیامدهای احتمالی

​اگر این بن‌بست ادامه یابد و اعتصاب اجرایی شود، ممکن است رویدادهای مهمی مانند (Expansion Draft) و دوره نقل‌وانتقالات آزاد که معمولاً در اواخر ژانویه آغاز می‌شود، با تاخیر مواجه شوند. لیگ WNBA در تاریخ ۳۰ساله خود هرگز شاهد توقف کار به دلیل اختلافات کارگری نبوده است.

