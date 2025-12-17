خبرگزاری کار ایران
آغاز شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از شنبه

آغاز شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از شنبه
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم از روز شنبه ۲۹ آذر خبر داد و اعلام کرد که در این مرحله، ۳۲ میلیون نفر دیگر مشمول دریافت اعتبار کالابرگ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان می‌شوند.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش، ضمن اعلام این خبر افزود: منابع لازم برای بهره‌مندی حدود ۳۲ میلیون نفر از هموطنان در این مرحله تأمین شده و هر یک از مشمولان می‌توانند از اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

طبق اعلام وزارت رفاه، وی با اشاره به مراحل قبلی اجرای طرح افزود: حدود ۲۸ میلیون نفر از سه دهک نخست درآمدی مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند که از این تعداد تاکنون، ۲۲ میلیون نفر موفق به استفاده از اعتبار خود و خرید کالا شده‌اند.

