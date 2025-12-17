خانه



کارگری



روابط کار ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۳:۱۲

آغاز شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از شنبه

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم از روز شنبه ۲۹ آذر خبر داد و اعلام کرد که در این مرحله، ۳۲ میلیون نفر دیگر مشمول دریافت اعتبار کالابرگ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان می‌شوند.