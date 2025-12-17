خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در کارخانه سیمان دورود/ خبری از تلفات احتمالی نیست

کارخانه سیمان دورود واقع در استان لرستان دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا، ساعاتی قبل کارخانه سیمان دورود واقع در استان لرستان در حالی دچار حریق شد که هیچ خبری از تلفات احتمالی کارگران آن گزارش نشده است. 

بنا به اظهارات رئیس آتش‌نشانی دورود، این حادثه در مخزن ۱۶۰ هزار لیتری سوخت مازوت و قسمت‌هایی از کارخانه سیمان دورود رخ داد که علت وقوع آن در دست بررسی است. 

«آیت جمالی» در این‌باره گفت: آتش‌نشانان بلافاصله به محل اعزام شدند و در حال مهار آتش هستند.

 

