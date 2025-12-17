خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع پرستاران گلستان به دلیل معوقات مزدی و مشکلات معیشتی

تجمع پرستاران گلستان به دلیل معوقات مزدی و مشکلات معیشتی
کد خبر : 1729154
لینک کوتاه کپی شد.

پرستاران استان گلستان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، پرستاران استان گلستان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و استانداری تجمع کردند. 

پرستاران به‌ عدم پرداخت معوقات‌ کارانه خود معترض هستند و می‌گویند: معوقات ۹ ماهه هنوز پرداخت نشده و فقط نیمی از مطالبات اردیبهشت تسویه شده است. 

پرستاران تأکید کردند «تا وقتی حقوق و مطالبات‌شان پرداخت نشود، صدای اعتراض‌شان ادامه خواهد داشت».

پرستاران در شهرهای مختلف، سالهاست که به حقوق پایین و کار زیاد، اضافه کار اجباری، مشکلات معیشتی، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، کارانه پایین و پرداخت با تاخیرِ‌ کارانه معترض هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری