تجمع پرستاران گلستان به دلیل معوقات مزدی و مشکلات معیشتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، پرستاران استان گلستان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و استانداری تجمع کردند.

پرستاران به‌ عدم پرداخت معوقات‌ کارانه خود معترض هستند و می‌گویند: معوقات ۹ ماهه هنوز پرداخت نشده و فقط نیمی از مطالبات اردیبهشت تسویه شده است.

پرستاران تأکید کردند «تا وقتی حقوق و مطالبات‌شان پرداخت نشود، صدای اعتراض‌شان ادامه خواهد داشت».

پرستاران در شهرهای مختلف، سالهاست که به حقوق پایین و کار زیاد، اضافه کار اجباری، مشکلات معیشتی، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، کارانه پایین و پرداخت با تاخیرِ‌ کارانه معترض هستند.

