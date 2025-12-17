تجمع پرستاران گلستان به دلیل معوقات مزدی و مشکلات معیشتی
پرستاران استان گلستان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، پرستاران استان گلستان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و استانداری تجمع کردند.
پرستاران به عدم پرداخت معوقات کارانه خود معترض هستند و میگویند: معوقات ۹ ماهه هنوز پرداخت نشده و فقط نیمی از مطالبات اردیبهشت تسویه شده است.
پرستاران تأکید کردند «تا وقتی حقوق و مطالباتشان پرداخت نشود، صدای اعتراضشان ادامه خواهد داشت».
پرستاران در شهرهای مختلف، سالهاست که به حقوق پایین و کار زیاد، اضافه کار اجباری، مشکلات معیشتی، عدم اجرای صحیح قانون تعرفهگذاری، کارانه پایین و پرداخت با تاخیرِ کارانه معترض هستند.