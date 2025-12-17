خبرگزاری کار ایران
بیانیه مشترک نیروهای شرکتی سراسر کشور/ قرارداد مستقیم می‌خواهیم و بس!

نیروهای شرکتی سراسر کشور در بیانیه‌ای نوشتند: دیگر با شعار «ما تصویب کردیم» نمی‌توانید از زیر بار مسئولیت فرار کنید.

به گزارش خبرنگار، هفته گذشته کارگران پیمانکاری نهادهای مختلف از نقاط مختلف کشور  به تهران آمدند و در اعتراض به‌ عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، برای دومین بار مقابل مجلس تجمع کردند. آن‌ها همچنین در بیانیه‌ای به وضعیت خود اعتراض کردند. 

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده: «آقایانِ نشسته بر صندلی‌های نرمِ دولت، مجلس و مجمع تشخیص! سال‌هاست با کلمات بازی می‌کنید، سال‌هاست طرح «ساماندهی» را مثل توپ فوتبال به زمین یکدیگر می‌اندازید و با روح و روان میلیون‌ها خانواده بازی می‌کنید. یک روز بهانه «بودجه» می‌آورید، یک روز «سیاست‌های کلی» و حالا هم توهینی به نام «آزمون» و «امتیاز سنوات»! »

آن‌ها در این بیانیه نوشتند: «ما کارگران شرکتی، همان‌هایی هستیم که چرخ این مملکت را در سخت‌ترین شرایط چرخاندیم در حالی که شما در اتاق‌های خنک‌تان برای ما «پیش‌نویسِ مرگ» می‌نوشتید. صبر ما لبریز شده و دیگر هیچ وعده، هیچ پیش‌نویس و هیچ آزمونِ فرمایشی را نمی‌پذیریم. »

در این بیانیه خطاب به دولت نوشته شده: «اگر فکر کرده‌اید با «واریز مستقیم» و حذف فیزیکی پیمانکار، امنیت شغلی ما را دور می‌زنید، سخت در اشتباهید. ما «قرارداد مستقیم» می‌خواهیم و بس! آزمون استخدامی برای کارگری با ۱۵ سال سابقه، یعنی اعلام جنگ. »

در این بیانیه خطاب به مجلس آمده: «دیگر با شعار «ما تصویب کردیم» نمی‌توانید از زیر بار مسئولیت فرار کنید. »

در پایان این بیانیه آمده: «اگر این طرح تا پایان سال جاری با «قرارداد مستقیم» و «حذف کامل شرکت‌ها» نهایی نشود، منتظر اعتراض کارگران شرکتی باشید. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. حق ما در جیب پیمانکاران است و ما آن را خواهیم ستاند.»

