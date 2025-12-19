خبرگزاری کار ایران
معطلی یکساله کارگران اخراجی پتروشیمی «ارغوان گستر» برای تسویه حساب

با گذشت حدود یکسال از اخراج شماری از کارگران پیمانکاری پروژه پتروشیمی «ارغوان گستر» در ایلام، هنوز کارفرما مطالبات حقوقی، عیدی و حق سنوات آن‌ها را پرداخت نکرده است.

منابع کارگری در شهرستان چوار ایلام در تماس با ایلنا گفتند: حدود یکسال پیش شماری از کارگران پروژه پتروشیمی «ارغوان گستر» که تحت مسئولیت شرکت «پیش گامان فن اندیش» مشغول به کار بودند، قبل از اتمام اعتبار قراردادهای کارشان اخراج شدند اما این کارگران هنوز بابت معوقات مزدی، عیدی و سنوات خود طلبکارند و تسویه حساب نکرده‌اند.

یکی از این کارگران در این‌باره به ایلنا گفت: با وجود آنکه از یک سال پیش پی‌گیر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم، متاسفانه نه کارفرمای شرکت پیمانکار و نه پتروشیمی مادر، هیچ کدام توجهی به وضعیت‌مان ندارند.

وی افزود: مطالبات‌مان به نسبت سوابق کار متفاوت است و پیمانکار در زمان اشتغال‌مان هر ماه وعده می‌داد که معوقات حقوقی‌مان را می‌پردازد، اما نه تنها مطالبات حقوقی و سنواتی‌مان پرداخت نشد بلکه پس از چندی شغل‌مان را هم از دست دادیم.

طبق ادعای این کارگر سابق پتروشیمی ارغوان گستر، در طول انجام پروژه شمار زیادی از کارگران بومی با اتمام بخش‌هایی از این پروژه به مرور از کار بیکار شده‌اند؛ آن‌ها در طول این مدت بارها پیگیر بازگشت به شغل سابق خود بوده و حتی آزمون استخدامی هم داده اند اما متاسفانه هیچ خبری از نتایج آزمون و تحقق وعده اشتغال  آنان نیست.

 

