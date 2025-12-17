اعتراض صنفی کارگران «فولاد سیادن ابهر» به معوقات مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در زنجان اعلام کردند، صبح امروز (۲۶ آذر ماه) گروهی از کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر اعتراض کردند.

به گفته کارگران، از مهرماه مطالبات مزدی حدود ۲۸۰کارگر شاغل در این کارخانه پرداخت نشده و روز به روز بر میزان مطالبات کارگران فولاد سیادن افزوده می‌شود. در عین حال راه‌حل مناسبی از سوی مدیران کارخانه و مسئولان شهرستانی ارائه نمی‌شود.

کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود به چند نهاد دولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

به گفته آن‌ها، جدا از معوقات مزدی، در خصوص وضعیت بهداشت، ندادن به موقع لباس کار و نداشتن فیش حقوقی نیز معترض هستیم.

این کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما این بود که مسئولان پیگیر وضعیت مطالبات‌مان خواهند بود. انتظارمان این است که مسئولان استانی به این مساله ورود کنند.

انتهای پیام/