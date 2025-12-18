خبرگزاری کار ایران
انتقاد کارگران و رانندگان بندر دیر از افزایش مالیات/ کاملاً بیکار شده‌ایم!

کارگران و رانندگان وانت بار گمرک بندر دیر، از مصوبه مالیات ۵ درصدی و تغییر رویه باربری از سنتی به کانتینری ابراز نارضایتی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  کارگران و رانندگان وانت بار  که در گمرک بندر دیر کار می‌کنند از مصوبه مالیات ۵ درصدی و تغییر رویه باربری سنتی به کانتینری گلایه دارند. این تصمیمات باعث بیکاری و مشکلات اقتصادی گسترده برای کارگران و رانندگان وانت‌بار این بندر شده است و آن‌ها را اعتراض واداشته است.

معترضان که طی روزهای هشتم و نهم آذر ماه جاری مقابل ساختمان اداره گمرک دست به تجمع زده بودند، ضمن درخواست ابطال مصوبه فوق از سوی مسئولان این اداره می‌گویند: اجرای مصوبه مالیات ۵ درصدی و تغییر رویه باربری از روش سنتی به شیوه کانتینری و انتقال بار توسط کامیون‌های سنگین، موجب توقف کامل کار آن‌ها شده و عملاً بسیاری از خانواده‌ها را با بحران معیشتی روبه‌رو کرده است.

آن‌ها تاکید کردند وعده‌های قبلی مسئولان برای حل مشکل، تاکنون محقق نشده و بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.

 

