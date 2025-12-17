خبرگزاری کار ایران
انفجار کپسول گاز در اتاقک کارگران فصلی در بردخون/ ۴ کارگر مصدوم شدند

اتاقک کارگران فصلی کشاورزی در روستای مغدان شهرستان دیر استان بوشهر دچار آتش سوزی شد که در نتیجه آن ۴ کارگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، شب گذشته، اتاقک کارگران فصلی کشاورزی در مزرعه‌ای در روستای «مغدان» بخش بردخون در شهرستان دیر استان بوشهر بر اثر انفجار کپسول گاز دچار آتش سوزی شد که در نتیجه آن سه کارگر تبعه کشور افغانستان با رده سنی ۱۷ تا ۳۲ سال و یک کارگر ایرانیِ اهل سیستان و بلوچستان،  دچار سوختگی شدند و به مرکز خدمات جامع سلامت بردخون و سپس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد. 

گفتنی است؛ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در حادثه مشابه که در محل اسکان (چادر) یک خانواده فصلی گوجه چین مهاجر در روستای شهنیا در شهرستان دیر رخ داد یک دختر بچه حدود ۶ساله به علت شدت سوختگی جان خودرا از دست داد و مادر این خانواده نیز با سوختگی ۸۰ درصد به بیمارستان زینبیه خورموج منتقل شد.

 

انتهای پیام/
