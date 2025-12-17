به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز دوشنبه در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار استان اصفهان، یکی از واحدهای صنعتی دچار حادثه‌ای مرگبار شد؛ حادثه‌ای که به جان باختن ۹ کارگر انجامید. بنا بر اطلاعاتی که به دست خبرنگار ایلنا رسیده است، شماری از جان‌باختگان از زنان جوان و سرپرست خانوار بوده‌اند؛ کارگرانی که فقدان آن‌ها نه‌تنها یک ضایعه انسانی، بلکه ضربه‌ای جدی به معیشت خانواده‌های وابسته به درآمدشان محسوب می‌شود.

یک روز پس از وقوع این حادثه، در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، برای پیگیری جزئیات و روشن شدن ابعاد ماجرا با زهرا عسگری، مدیر روابط کار استان اصفهان، تماس گرفتیم. با این حال، پاسخ ارائه‌شده کلی و مبهم بود. ایشان تنها به این جمله بسنده کردند که «بازرس فرستاده‌ایم» و حتی از بیان نام واحد صنعتی محل حادثه و جزئیات اولیه آن اظهار بی‌اطلاعی کردند. این در حالی است که انتظار می‌رفت دست‌کم اطلاعات پایه‌ای درباره محل، نوع فعالیت واحد و چگونگی وقوع حادثه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

دو روز پس از حادثه؛ سکوت ادامه‌دار اداره کار

با گذشت دو روز از این حادثه تلخ، متأسفانه همچنان هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی، توضیح مکتوب یا بیانیه‌ای از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان منتشر نشده است. این سکوت در شرایطی ادامه دارد که بنا بر اطلاعات رسیده به ایلنا، بازرسان اداره کار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در محل حادثه حضور داشته‌اند. با وجود این، تا روز چهارشنبه – یعنی دو روز پس از وقوع حادثه – نه گزارشی منتشر شده و نه توضیحی درباره علت، ابعاد و مسئولیت‌های احتمالی ارائه شده است.

در ادامه پیگیری‌ها، امروز بار دیگر تلاش کردیم با مسئولان اداره کار استان تماس بگیریم. تماس با مدیرکل اداره کار اصفهان و همچنین مدیر روابط کار استان بی‌نتیجه ماند و اعلام شد که هر دو در جلسه هستند و امکان پاسخگویی ندارند. سپس با روابط عمومی اداره کار تماس گرفتیم تا دست‌کم پاسخی حداقلی درباره روند بررسی حادثه دریافت کنیم، اما پاسخ این بود که در این موضوع مشخصاً باید از خانم زهرا عسگری، مدیر روابط کار استان، پیگیری شود؛ مدیری که پیش‌تر نیز از ارائه هرگونه جزئیات خودداری کرده بود.

در این حادثه، ۹ کارگر جان خود را از دست داده‌اند؛ کارگرانی که بنا بر اطلاعات موجود، اغلب آن‌ها سرپرست خانوار بوده‌اند.

این ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که بنا بر اطلاعات منابع محلی، ایستگاه آتش‌نشانی در فاصله‌ای بسیار نزدیک از محل حادثه قرار داشته است. پرسش اساسی اینجاست که چگونه با وجود نزدیکی ایستگاه آتش‌نشانی و امکان واکنش سریع، این حادثه به شکلی رقم خورده که ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند؟ آیا تأخیر در امدادرسانی رخ داده است؟ آیا تجهیزات ایمنی کافی در واحد صنعتی وجود داشته یا اصول اولیه ایمنی کار نادیده گرفته شده است؟

متأسفانه تاکنون پاسخ روشنی درباره علت این حادثه و عوامل مؤثر در آن ارائه نشده و همچنان ابهامات جدی باقی است. با این حال، پیگیری‌های خبرنگار ایلنا تا روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه خواهد داشت.

