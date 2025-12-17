حادثه نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ سازی تلفات نداشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان تهران اعلام کردند: روز گذشته حادثه نشت گاز آمونیاک در محل کار کارگران یک کارخانه‌ی یخ‌سازی در بزرگراه بعثت تهران، با ورود به موقع گروه‌های امدادی به خیر گذشت.

او گفت: این حادثه ناشی از نشت مخزن ۱۷ کیلویی آمونیاک بود که برای سیستم‌های برودتی و سردخانه‌ای این واحد استفاده می‌شد که بلافاصله آتش‌نشانان مخزن و شبکه انتقال و اتصالات را ایمن‌سازی کرده و از ادامه نشت جلوگیری کردند.

به گفته وی؛ خوشبختانه همه کارگران در سلامت کامل هستند و این حادثه تلفاتی نداشت.

انتهای پیام/