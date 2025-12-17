حادثه نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ سازی تلفات نداشت
حادثه نشت گاز آمونیاک در محل کار کارگران کارخانهی یخسازی تلفاتی نداشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان تهران اعلام کردند: روز گذشته حادثه نشت گاز آمونیاک در محل کار کارگران یک کارخانهی یخسازی در بزرگراه بعثت تهران، با ورود به موقع گروههای امدادی به خیر گذشت.
او گفت: این حادثه ناشی از نشت مخزن ۱۷ کیلویی آمونیاک بود که برای سیستمهای برودتی و سردخانهای این واحد استفاده میشد که بلافاصله آتشنشانان مخزن و شبکه انتقال و اتصالات را ایمنسازی کرده و از ادامه نشت جلوگیری کردند.
به گفته وی؛ خوشبختانه همه کارگران در سلامت کامل هستند و این حادثه تلفاتی نداشت.