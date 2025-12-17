خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ سازی تلفات نداشت

حادثه نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ سازی تلفات نداشت
کد خبر : 1728968
لینک کوتاه کپی شد.

حادثه نشت گاز آمونیاک در محل کار کارگران کارخانه‌ی یخ‌سازی تلفاتی نداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان تهران اعلام کردند: روز گذشته حادثه نشت گاز آمونیاک در محل کار کارگران یک کارخانه‌ی یخ‌سازی در بزرگراه بعثت تهران، با ورود به موقع گروه‌های امدادی به خیر گذشت. 

او گفت: این حادثه ناشی از نشت مخزن ۱۷ کیلویی آمونیاک بود که برای سیستم‌های برودتی و سردخانه‌ای این واحد استفاده می‌شد که بلافاصله آتش‌نشانان مخزن و شبکه انتقال و اتصالات را ایمن‌سازی کرده و از ادامه نشت جلوگیری کردند. 

به گفته وی؛ خوشبختانه همه کارگران در سلامت کامل هستند و این حادثه تلفاتی نداشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری