تمرکز وزارت کار بر آموزش اثربخشی مدیران در دوره ضمن خدمت

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوره آموزشی ویژه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد توسعه اثربخشی فردی و سازمانی مدیران ارشد و میانی وزارتخانه، توسط معاونت توسعه و منابع این وزارتخانه برگزار می‌شود.

در نخستین نشست این دوره که ۲۵ آذرماه، با حضور جمعی از مدیران میانی و ارشد وزارتخانه برگزار شد، مباحثی پیرامون انواع مهارت‌ها در لایه‌های مختلف سازمانی، پارادایم‌ها و اصول اثربخشی با اتکا به کتاب پرفروش «هفت عادت مردمان مؤثر» اثر استیون کاوی ارائه شد.

جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح علت برگزاری این دوره آموزشی، گفت: با توجه به فصل جدید آموزش‌های ضمن خدمت و تعریف تکالیف جدید برای همکاران، این دوره ۱۶ساعته طراحی شد تا مهارت‌های متناسب با این تکالیف به مدیران آموزش داده شود.

وی با اشاره به تجربه زیستی خود در نظام اداری کشور، نگرش‌ها را مهم‌ترین عامل اثرگذار در عملکرد سازمان‌ها دانست و افزود: کسب مهارت‌ها زمانی منجر به بهبود امور و اثربخشی واقعی می‌شود که با درک صحیح، تغییر نگرش و اصلاح فرآیندها در سازمان همراه باشد.

رضوی فلسفه اصلی برگزاری این دوره را افزایش پاسخگویی مدیران عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت کاربردی بودن آموزش‌ها اظهار امیدواری کرد: مدیران با آسیب‌شناسی این دوره، زمینه برگزاری دوره‌های مشابه را فراهم کنند.

به گفته وی، این جلسات فرصتی برای تعامل بیشتر همکاران ایجاد می‌کند و مدیران می‌توانند در نقش تسهیل‌گر، با همکاری معاونت توسعه و منابع، برگزاری دوره‌های آموزشی را استمرار بخشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری دوره‌هایی از این دست را اقدامی مهم و مؤثر در راستای بهبود فرهنگ سازمانی، ارتقای سرمایه انسانی و تقویت نظام مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارزیابی کرد.

انتهای پیام/