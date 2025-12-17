خبرگزاری کار ایران
نجات یک کارگر کاشیکار از مرگ حتمی/ فرز داخل شکم کارگر رفت!

یک کارگر کاشیکار مصدوم در اراک با اقدام به موقع امدادگران از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش ایلنا، روز گذشته یک کارگر کاشیکار  حین کار با دستگاه سنگ فرز در یک ساختمان چند طبقه در اراک بر اثر سانحه برخورد با دستگاه فرز از ناحیه شکم دچار آسیب دیدگی جدی می‌شود که بعد از دوساعت با اطلاع اهالی از سوی امدادگران به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک اعزام و سپس جراحی می‌شود. 

گفته می‌شود؛ پزشکان بیمارستان اراک برای جلوگیری از خونریزی و نجات جان این کارگر حدودا ۶۷ ساله، تصمیم به عمل جراحی می‌گیرند و این کارگر را که علائم حیاتی نداشته با تزریق ۱۰ واحد خون و سپس عمل جراحی نجات می‌دهند و گفته می‌شود وضعیت جسمی وی ثبات پیدا کرده و رو به بهبودی است. 

گفته می‌شود این کارگر حین حادثه تنها بوده و به سختی توانسه خود را به خارج ساختمان برساند. در عین حال، همسر این کارگر کاشیکار حدود دو هفته پیش فوت کرده؛ او سرپرستی چند فرزند را برعهده دارد.

 

 

