بررسی مشکلات بازنشستگان گیلان پس از برگزاری تجمع

به گزارش ایلنا، با هدف بررسی و آسیب‌شناسی دغدغه‌ها و مطالبات صنفی بازنشستگان و با شعار گفتمان و تفاهم، در نشستی مشترک با حضور مدیران تامین اجتماعی گیلان و نمایندگان بازنشستگان منتقد و معترض، مهمترین موضوعات و انتظارات این قشر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با تاکید بر محوریت و شعار گفتمان و تفاهم برای مذاکراتی سازنده و تاثیرگذار تشکیل شد، دغدغه‌ها و انتظارات این جامعه با اولویت مسائل معیشتی و میزان مستمری دریافتی و مباحث درمانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

لزوم اجرای کامل سه جانبه‌گرایی وعدم دخل و تصرف دولت بر امور سازمان، تعیین تکلیف دیون دولت به تامین اجتماعی، اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در زمینه درمان، لزوم رعایت ماده ۹۶ قانون در افزایش مستمری‌ها به میزان تورم، کمبود مراکز درمانی و بیمارستانی سازمان در استان، عدم رضایت از قرارداد بیمه تکمیلی جدید، تورم حاکم بر جامعه و فشارهای وارده به بازنشستگان، هزینه‌های درمانی بیماران خاص، فقدان آنژیوگرافی در بیمارستان تامین اجتماعی استان، وضعیت ساخت و ساز درمانگاههای لاهیجان و منجیل، اعتراض به نحوه محاسبات اعمال متناسب‌سازی و… از مهمترین نکات مطروحه توسط نمایندگان بازنشستگان در این نشست بود.

در این جلسه ضمن تاکید بر تاثیرپذیری تامین اجتماعی از شرایط اقتصادی حاکم بر عرصه‌های تولیدی صنعتی و ناترازی موجود در منابع و مصارف تعهداتی، برخی توضیحات از قبیل هماهنگی با فرماندار و شهردار شهرستان لاهیجان در زمینه پروانه ساختمانی، اخذ مجوز طراحی ساختمان منجیل، پروژه در حال احداث بزرگترین مرکز درمانگاهی بیمارستانی کشور در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت، جذب ده‌ها متخصص و فوق تخصص در بخش درمان در یکسال اخیر، برخورد جدی با پزشکان متخلف، نقش حقوقی کانونعالی در قرارداد بیمه تکمیلی، رشد فزاینده میزان مستمری‌ها در سالهای اخیر و غیر ملموس شدن آن برای مستمری بگیران به دلیل شرایط تورمی و اقتصادی موجود، تلاش و اراده سازمان برای اجرای ماده ۵۴ قانون و… توسط مدیران کل و درمان تشریح گردید.

رویکرد هم افزایی و در کنار بازنشستگان بودن برای حقوق و انتظارات قانونی و منطقی در چارچوب موازین و قرارداشتن همگی در یک کشتی تحت عنوان تامین اجتماعی در دریای مواج و متلاطم مشکلات و قول انعکاس درخواست‌ها به مدیران ارشد از مطالب ارائه شده از سوی مدیران در این نشست بود.

