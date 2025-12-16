یک منبع کارگری در اصفهان درباره جزئیات این حادثه گفت: آتش سوزی کارخانه در ساعت ۹ صبح دیروز در شهر صنعتی دولت آباد شهرستان برخوار رخ داد که متاسفانه جان ۹ کارگر را گرفت؛ در بین فوتی‌ها تعدادی زن هم دیده می‌شوند. از وضعیت جسمی مجروحان احتمالی هم بی‌خبریم.

این فعال کارگری یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست و افزود: متاسفانه گفته می‌شود کارگرانی که در این کارخانه جان باخته‌اند، در طبقه بالا بوده‌اند و بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن و دود ناشی از آتش سوزی بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته‌اند.

وی درباره حضور آتش نشانان در محل حادثه گفت: هر چند آتش‌نشانی شهرک صنعتی دولت آباد به موقع در محل حادثه حاضر شده و جان فشانی کرده‌اند اما ظاهراً تجهیزات کامل نبوده و این موضوع باعث خسارت جانی ومالی بیشتری شده است.

این کارگر با بیان اینکه شاید اگر به مصدومان به موقع امدادرسانی شده بود، میزان تلفات و آسیب‌دیدگی در آن‌ها کمتر بود، درباره وضعیت مصدومان افزود: از وضعیت مصدومان احتمالی باخبر نیستیم و هنوز اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته نشده است.

این کارگر در ادامه درباره وضعیت شغلی کارگران حادثه دیده گفت: برخی کارگران شاغل در این کارخانه، کارگر زن هستند که برخی زنان سرپرست خانوارند. ظاهراً این زنان در بسته‌بندی تجهیزات الکترونیک فعالیت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه باید ایمنی در کارگاهای پر خطر جدی گرفته شده و نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت بگیرد، افزود: سطح رعایت ایمنی در کارگاه‌های پرخطر پایین است و متاسفانه شاهد مرگ کارگران بر اثر حوادث دلخراش هستیم.

