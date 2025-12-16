خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات جدید از حادثه آتش سوزی شهرک صنعتی دولت‌آباد

جزئیات جدید از حادثه آتش سوزی شهرک صنعتی دولت‌آباد
کد خبر : 1728469
لینک کوتاه کپی شد.

حادثه صبح روز دوشنبه (۲۴ آذر ماه) در شهرک صنعتی دولت آباد اصفهان، منجر به مرگ ۹ کارگر شد.

یک منبع کارگری در اصفهان درباره جزئیات این حادثه گفت: آتش سوزی کارخانه  در ساعت ۹ صبح دیروز در شهر صنعتی دولت آباد شهرستان برخوار رخ داد که متاسفانه جان ۹ کارگر را گرفت؛ در بین فوتی‌ها تعدادی زن هم دیده می‌شوند. از وضعیت جسمی مجروحان احتمالی هم بی‌خبریم. 

این فعال کارگری یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست و افزود: متاسفانه گفته می‌شود کارگرانی که در این کارخانه جان باخته‌اند، در طبقه بالا بوده‌اند و بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن  و دود ناشی از آتش سوزی بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته‌اند. 

وی درباره حضور آتش نشانان در محل حادثه گفت: هر چند آتش‌نشانی شهرک صنعتی دولت آباد به موقع در محل حادثه حاضر شده و جان فشانی کرده‌اند اما ظاهراً تجهیزات کامل نبوده و این موضوع باعث خسارت جانی ومالی بیشتری شده است. 

این کارگر با بیان اینکه شاید اگر به مصدومان به موقع امدادرسانی شده بود، میزان تلفات و آسیب‌دیدگی در آن‌ها کمتر بود، درباره وضعیت مصدومان افزود: از وضعیت مصدومان احتمالی باخبر نیستیم و هنوز اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته نشده است. 

این کارگر در ادامه درباره وضعیت شغلی کارگران حادثه دیده گفت: برخی کارگران شاغل در این کارخانه، کارگر زن هستند که برخی زنان سرپرست خانوارند. ظاهراً این زنان در بسته‌بندی تجهیزات  الکترونیک فعالیت داشته‌اند. 

وی با بیان اینکه باید ایمنی در کارگاهای پر خطر جدی گرفته شده و نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت بگیرد، افزود: سطح رعایت ایمنی در کارگاه‌های پرخطر پایین است و متاسفانه شاهد مرگ کارگران بر اثر حوادث دلخراش هستیم. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری