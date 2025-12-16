خبرگزاری کار ایران
مرگ ۹ کارگر در یک حادثه؛

ابراز بی‌اطلاعی اداره کار اصفهان از جزئیات حادثه دولت‌آباد/ بازرسان به محل اعزام شده‌اند

وقوع یک حادثه کاری در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار استان اصفهان، به جان‌باختن ۹ کارگر انجامید؛ حادثه‌ای که با وجود استقرار بازرسان اداره کار در محل، هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و چهارم آذر) در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار استان اصفهان، حادثه‌ کاری رخ داد که در پی آن ۹ کارگر جان خود را از دست دادند. تعدادی از جان‌باختگان کارگران زن بودند. 

برای پیگیری ابعاد این حادثه،  یک روز بعد از اتفاق، با زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تماس گرفتیم. وی با تأیید وقوع حادثه به ایلنا اعلام کرد که در حال حاضر اطلاعات دقیقی از جزئیات حادثه و حتی نام شرکت یا کارگاه محل وقوع آن در دست نیست ولی بازرسان اداره کار در محل مستقر شده‌اند. 

او افزود: تیم بازرس اداره کار به محل اعزام شده‌اند اما هنوز گزارش نهایی به دست نیامده، در نتیجه گزارشی نداریم. اطلاعی نیز از علت حادثه نداریم. 

عسگری در پاسخ به این سوال که آیا این واحد پیشتر بازرسی شده بود یا نه؛ اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم. هنوز جزئیات و نام کارگاه را نمی‌دانیم. 

با وجود پیگیری‌های ایلنا و گذشت یک روز  از حادثه، هنوز مقامات اداره کار اصفهان، اطلاعات دقیقی از نام کارگاه محل حادثه و علت اولیه بروز این حادثه ارائه ندادند. 

 

 

