تصادف مینیبوس کارگران در زرندیه/ یک فوتی و ۱۵ مصدوم
بر اثر برخورد یک دستگاه مینیبوس حامل کارکنان یک شرکت با یک دستگاه وانت در جاده خشکرود به سمت مامونیه، در شهرستان زرندیه، یک نفر در دم جان باخت و ۱۵ نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه، گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه مینیبوس حامل کارکنان یک شرکت با یک دستگاه وانت در جاده خشکرود به سمت مامونیه، در شهرستان زرندیه یک نفر در دم جان باخت و ۱۵ نفر دیگر مصدوم شدند.
میثم ابردری، در گفتوگویی با بیان اینکه این حادثه امروز سهشنبه ۲۵ آذر پس از حسینآباد و روبروی شرکت زرینکشت رخ داد، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش سانحه، واحدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و عملیات نجات و امدادرسانی آغاز شد.
وی بیان کرد: با حضور سریع تیمهای امدادی، تمامی مصدومین با درجات مختلف جراحت توسط سه دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی دیگر به نزدیکترین بیمارستان مجهز منتقل شدند و وضعیت سلامت آنان تحت نظر است.