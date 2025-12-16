در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
اقداماتی جدی برای تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور/ نمایندگان کارگری بیخبرند!
محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به اقداماتِ جدی برای تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور گفت: اخیراً مکاتباتی در فضای مجازی منتسب به آقای مظفری، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی، درباره موضوع مشاغل سخت و زیانآور منتشر شده که نشان میدهد این موضوع در حال جمعبندی نهایی برای تغییر آییننامه و ارسال آن به هیئت وزیران است.
وی افزود: چند روز گذشته نیز یک وبینار سراسری بهصورت مجازی و تصویری با ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که تعدادی از استانها در آن جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
باقری گفت: در این جلسه اعلام شد که آییننامه مربوطه در مراحل نهایی قرار دارد، اما تقریباً تمامی نمایندگان استانهایی که تریبون گرفتند، از جمله استان تهران، فارس، مرکزی، خراسان و خراسان رضوی، اظهار بیاطلاعی کامل کردند و سایر استانها نیز بهصورت مکتوب اعلام کردند که از محتوای آییننامه اطلاعی ندارند.
وی افزود: هم گروههای کارگری و هم گروههای کارفرمایی اعلام کردند که هیچگونه اطلاعی از این آییننامه ندارند و نظر شرکای اجتماعی به هیچ عنوان در این خصوص اخذ نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: این در حالی است که در مصاحبههای وزیر و اطلاعرسانیهای منتشرشده در فضای مجازی و سایتهای خبری وزارتخانه، عنوان میشود که این آییننامه با هماهنگی شرکای اجتماعی و گروههای کارگری و کارفرمایی تدوین شده است.
باقری گفت: ما با استناد به اطلاعات موثق دریافتی از کانونهای استانی و کانون عالی کارفرمایان کشور، متوجه شدیم که آنها نیز کاملاً از محتوای آییننامه و مفاد تصویبشده بیخبر هستند و نمیدانند چه تصمیماتی قرار است اتخاذ شود.
وی افزود: حتی کانون کارفرمایی کشور که نماینده آن در یکی از استانها حضور داشت، بهصراحت اظهار بیاطلاعی و مخالفت خود را اعلام کرد؛ در مجموع، تمامی شرکای اجتماعی مخالفت صریح خود را با محدودسازی مشاغل سخت و زیانآور و تضییع حقوق کارگران اعلام کردند.
باقری تأکید کرد: این اقدام نوعی فریب بزرگ افکار عمومی است و برگزاری یک جلسه وبیناری به این شکل صرفاً برای ایجاد پوشش رسانهای و القای این موضوع است که نظرات استانها اخذ شده، در حالی که گروههای کارگری و کارفرمایی بهطور کامل مخالف این روند هستند و اساساً در جریان تدوین آییننامه فوق قرار نداشتهاند.
وی گفت: شنیدههای ما حاکی از آن است که این آییننامه پس از امضای وزیر کار و وزیر بهداشت برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد، آن هم صرفاً با هدف محدود کردن دسترسی کارگران به حقوق قانونی خود در حوزه مشاغل سخت و زیانآور.
باقری افزود: گروه کارگری بهصراحت اعلام کرده است که با هر نوع اصلاحی که منجر به رفع آلایندگیهای محیط کار شود موافق است و آییننامه باید به سمتی برود که کارفرمایان را ملزم به بهبود شرایط کار و حذف عوامل سخت و زیانآور در کارگاهها کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: در این صورت میتوان با سالمسازی محیط کار، دایره مشاغل سخت و زیانآور را به شکل منطقی کاهش داد و از به خطر افتادن جان کارگران و ابتلای آنها به بیماریهای جسمی و روحی جلوگیری کرد.
وی در پایان گفت: فلسفه قانون کار و مقررات حفاظت فنی، صیانت از نیروی کار و کاهش آسیبهای شغلی است و نباید با تدوین آییننامههای دستوری، حقوق کارگرانی که استحقاق برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور دارند محدود شود یا سلامت و جان آنها به خطر بیفتد.