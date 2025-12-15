پزشکیان در حوزه آموزش به برابری باور دارد

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در رویداد «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی» دیدگاه رئیس‌جمهور پزشکیان را فرصتی بزرگ برای فعالان عدالت آموزشی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این رویکرد، تحولات اساسی در نظام آموزشی کشور ایجاد کند.

میدری با اشاره به اینکه اغلب دیدگاه‌های‌های نظری کاهش فقر آموزشی را پذیرفته اما در حوزه کارآمدی، نظام‌های نابرابر را برتر و کاراتر می‌دانند، گفت: برخی نیز معتقد هستند انواع برابری، پیش‌نیاز کارایی و کارآمدی است.

وی کاهش بودجه آموزش و پرورش از حدود ۱۹ درصد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به ۱۲ درصد را ناشی از جدایی طبقات بالای جامعه از نظام آموزشی عمومی دانست و افزود: ثروتمندان به مدارس غیرانتفاعی روی آورده‌اند. در نتیجه، نظام آموزشی عمومی به مدرسه‌ای برای طبقه متوسط تبدیل شده و این نابرابری شدید در نظام آموزشی، منجر به کاهش کیفیت معلمان و بودجه شده است.

میدری تاکید کرد: نظام رسمی و عمومی آموزش کشور مسئله ثروتمندان و طبقات بالای جامعه نیست، بلکه باید پاسخگوی شرایط واقعی همه دانش‌آموزان، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به تجربیات جهانی، نظام‌های برابر را کارآمدتر توصیف کرد و گفت: فرانسه با هزینه سرانه حدود ۹ هزار دلار در حوزه سلامت، رتبه نخست جهان را دارد، در حالی که ایالات متحده با ۱۴ هزار دلار، رتبه ۳۷ را کسب کرده است؛ زیرا سیستم آمریکا نابرابر است.

وی افزود: همین اصل در آموزش نیز صادق است و سیستم‌های برابر، کارآمدتر عمل می‌کنند.

میدری همچنین به همکاری معاونت رفاه وزارت کار با گروه‌های تخصصی برای اندازه‌گیری ابعاد فقر، از جمله فقر آموزشی، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از بدترین اشکال نابرابری آموزشی را محدود شدن فرصت‌ها برای دانش‌آموزانی است که امکان دسترسی به معلم خصوصی یا کلاس‌های ویژه کنکور و المپیاد ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش عدالت در محتوای آموزشی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عدالت آموزشی صرفاً به امکانات محدود نمی‌شود، بلکه عدالت در محتوا نیز اهمیت اساسی دارد.

وی تصریح کرد: در ایران با نوعی بی‌عدالتی در محتوای آموزشی مواجه هستیم؛ چراکه بسیاری از دانش‌آموزان از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر و مادر کم‌سواد هستند و امکان استفاده از معلم خصوصی یا آموزش‌های مکمل را ندارند، اما کتاب‌های درسی متناسب با این واقعیت‌ها طراحی نشده است.

میدری با اشاره به رویکرد نخبه‌گرایانه در نظام آموزشی، گفت: نتیجه این نگاه آن است که تصور می‌کنیم همه باید به دانشگاه‌ها یا حتی کشورهای اروپایی اعزام شوند.

وی افزود: در حالی که آموزش‌های مهارتی نقش مهمی در عدالت آموزشی و اشتغال‌پذیری دارد. در همین راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماغی و وزارت آموزش و پرورش دارد تا نظام آموزش مهارتی تقویت شود.

وی از تحولات اخیر در حوزه آموزش مهارتی خبر داد و افزود: یکی از تغییرات مهم، مشارکت انجمن‌های تخصصی و صنایع در تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی است. این تعامل کمک می‌کند از مربیان توانمند بخش صنعت در فرآیند آموزش استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای یک طرح پایلوت در شهر شاهرود گفت: هفته گذشته حدود ۴۰ دانش‌آموز در سه رشته مهارتی، آموزش‌های خود را در یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های کشور گذراندند و هدف‌گذاری ما این است که این تعداد در آینده به ده‌ها هزار نفر افزایش یابد.

میدری در پایان با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه فقر کودک تأکید کرد: هرچند طرح این مباحث دشوار است، اما معتقدم همین شرایط می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادی در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش باشد تا حداقل‌های لازم برای عدالت آموزشی در کنار سایر مسائل کشور فراهم شود.

