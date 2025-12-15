به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد: مستمری آذرماه بازنشستگان این صندوق واریز و مبلغ مناسبتی سالروز ولادت حضرت زهرا و روز زن و مقام مادر نیز هم‌زمان به حساب بازنشستگان و بازماندگان پرداخت شد. همچنین مابه‌التفاوت مستمری دو گروه از بازماندگان ـ شامل فرزندان ذکور تک‌بازمانده و والدین تک‌بازمانده تحت تکفل ـ به‌طور کامل واریز شد و مابه‌التفاوت ناشی از کاهش فرانشیز درمان نیز تسویه شد.

علاوه بر این، جزئیات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش مستمری فرزندان ذکور تک‌بازمانده و والدین تک‌بازمانده تحت تکفل در فیش مستمری این دو گروه قابل مشاهده است.

طبق اعلام این صندوق بازنشستگی، در تعدیل مستمری، مابه‌التفاوت افزایش مستمری فرزندان ذکور تک‌بازمانده و والدین تک‌بازمانده تحت تکفل در زمان حیات بازنشسته متوفی، امروز به‌طور کامل پرداخت شد. با این اقدام، فرآیند تعدیل مستمری بازماندگان پس از چند مرحله به پایان رسید و مستمری این گروه همانند بازنشستگان به ۱۰۰ درصد رسید.

در حوزه درمان بازنشستگان نیز اعلام شده که مبالغ مابه‌التفاوت ناشی از کاهش فرانشیز درمان از ۱۰ به ۵ درصد بازنشستگان صندوق نفت پرداخت و پرونده بازپرداخت فرانشیز به‌طور کامل تسویه شد. کاهش فرانشیز درمان که از مطالبات قدیمی بازنشستگان نفت بود، در سال ۱۴۰۴ اجرایی شد و تمامی مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت شد.

همچنین به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن و مقام مادر، مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان همانند شاغلان، به حساب بازنشستگان و بازماندگان واریز شد.