نماینده کرمان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
طرح مجلس برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی/ سکوها مشارکت کنند
دوستعلی گفت: پرداخت تمام حقبیمه برای رانندگان سنگین خواهد بود. از همینرو، در مجلس زوایای پوشش بیمهای رانندگان اینترنتی درحال بررسی است و براین اساس طرحی ارائه شده است که رانندگان ۱۳.۵ درصد حقبیمهها را خود پرداخت کنند و مابقی نیز از محل ۴ درصد از کرایه مسافر کسر و بهطور مستقیم به صندوق اختصاصی واریز شود.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه خواسته رانندگان پلتفرمی از مجلس این است که از مزایای بیمه اجتماعی برخوردار شوند افزود: باید توجه داشت که بخش بزرگی از این افراد رانندگی شغل اصلی آنها بهشمار میرود، اما تحت پوشش هیچ سازمان بیمهای نیستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به نحوه برقراری بیمه برای رانندگان اینترنتی، ادامه داد: صاحبان شرکتهای اینترنتی با اعلام اینکه ما حقبیمه از رانندگان دریافت نمیکنیم، از پرداخت هزینههای بیمهای رانندگان خودداری میکنند و معتقدند، این رانندگان شخصا باید خود را بیمه کنند.
او اضافه کرد: با این روش که نیازمند مشارکت سکوهای اینترنتی است، امکان بهرهمندی رانندگان تاکسی اینترنتی از پوشش بیمهای فراهم می شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید براینکه پوشش بیمهای به منزله امنیت اجتماعی برای انسانها است، گفت: نظام بیمهای در حقیقت برای آرامشبخشی به جامعه ایجاد شده است؛ زیرا این مسئله که افراد پس از ۳۰ سال فعالیت میتوانند از مزایایی مانند مستمری و خدمات درمانی برخوردار شوند، نوعی آرامش در آنها ایجاد میکند.
دوستعلی افزود: معتقدم علاوه بر بیمههای اجتماعی، حتی بیمههای تجاری نیز نقش و کارکرد مهمی دارند؛ برای مثال، بیمه شخص ثالث خودرو در صورت تصادف و مشکلات، هزینهها را پوشش میدهد. بهویژه اینکه امروزه در دنیای ماشینی بهسر میبریم که هزینههای بالایی دارد و شخص خود نمیتواند خسارات را جبران کند و قطعا این بیمهها هستند که این مهم را برعهده دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین نظام بیمهای منجر به ایجاد اعتماد و اطمینان در بین افراد جامعه میشود که اگر خدای ناکرده اشکالی در روند زندگی آنها پیش آمد، یک نهادِ حمایتگر هست که آنها را در مقابل خطرات و ریسکهای زندگی حمایت و پشتیبانی میکند.
دوستعلی تاکید کرد: هرچقدر که بتوانیم نظام بیمهای را در حوزههای اجتماعی، درمانی و حتی تجاری توسعه دهیم و چتر بیمهای را گستردهتر کنیم، قطعا آرامش و آسایش مردم بیشتر تامین میشود