در نشستی در مازندران مطرح شد؛
بازنشستگان چند نوع حق بیمه میپردازند/ دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را نپرداخت
مدیران سازمان تأمین اجتماعی در نشستی با نمایندگان بازنشستگان و تشکلهای کارگری مازندران، ضمن تأکید بر تلاش برای تأمین آرامش درمانی بیمهشدگان، از کمبود مراکز درمانی، عقبماندگی زیرساختها و تداوم بدهیهای دولت به این سازمان سخن گفتند.
به گزارش ایلنا؛ فریبرز درویش، مدیردرمان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که بازنشستگان شرکای اجتماعی این سازمان هستند و حمایت لازم را از آنان به عمل خواهیم آورد، از نبود درمانگاه تامین اجتماعی در شهرهای گلوگاه، سیمرغ و جویبار و عباس صحبت کرد و گفت؛ درتلاش هستیم دراین شهرها درمانگاه ایجاد کنیم.
حسن فلاح مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران دیگر سخنران این نشست بود که به موضوع وصول مطالبات این سازمان درسال جاری پرداخت و گفت؛ طبق برنامه ابلاغی در۸ ماهه اول امسال، باید ۲۷ همت از منابع مالی تامین اجتماعی استان از محل وصولیها دریافت میشد درحالی که ۲۲ همت وصول شده است.
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود با اشاره به کمبودهای درمانی درمراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی استان گفت؛ امیدواریم استانداردهای ۵ بیمارستان تامین اجتماعی استان همچون بیمارستان ولی عصر قائمشهر ارتقا یافته و به قطبهای درمانی استان تبدیل شوند.
وی با بیان این مطلب که زیرساختهای درمانی استان مربوط به ۱۳ سال گذشته است و اقدام تازهای برای بهبود کمی وکیفی خدمات درمانی استان صورت نگرفته است؛ تصریح کرد؛ علیرغم تلاشهای صورت گرفته ازسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اجرایی شدن قانون الزام درمان رایگان بیمه شدگان در مراکز تامین اجتماعی؛ این موضوع هنوز محقق نشده است و بیمه شدگان و بازنشستگان لاجرم به بیمههای تکمیلی متوسل میشوند و به جای یک حق بیمه باید چند نوع حق بیمه پرداخت کنند.
دریابیگی ضمن انتقاد ازعدم پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی گفت؛ مقرر بوده امسال ۱۸۵ همت از مطالبات این سازمان توسط دولت پرداخت شود که تاکنون فقط ۳۰ همت محقق شده است.