مرحله پنجم کالابرگ در میانه راه؛
زمان شارژ کالابرگ دهکهای بالا هنوز نامشخص است
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی با اعلام استفاده نزدیک به سه میلیون سرپرست خانوار از اعتبار مرحله پنجم این طرح گفت: در این مرحله به ازای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان شارژ شده، اما هنوز زمان دقیق شارژ کالابرگ برای مراحل بعدی مشخص نیست و اطلاعرسانی در اینباره متعاقباً انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی، با اشاره به آخرین آمار استفادهکنندگان از مرحله پنجم این طرح گفت: تا روز شنبه ۲۲ آذرماه، در مجموع ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۴۳۰ سرپرست خانوار مشمول دهکهای اول تا سوم (حمایتی و عادی) که مانده اعتبار آنها صفر بوده، از اعتبار این مرحله استفاده کردهاند.
وی با بیان اینکه در مرحله پنجم، به ازای هر نفر مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است، افزود: این اعتبار با هدف تأمین حداقل کالری مورد نیاز افراد و تقویت سبد غذایی خانوارها اختصاص یافته و بر همین اساس، اقلامی مانند ماهی و گوشت بوقلمون نیز در فهرست خرید مجاز قرار گرفتهاند.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی در پاسخ به پرسشی درباره زمان شارژ کالابرگ برای دهکهای بعدی تصریح کرد: در حال حاضر زمان دقیق شارژ مرحله بعدی مشخص نیست، هرچند احتمال دارد این فرآیند در هفته آینده انجام شود. اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیفی است که در قانون بودجه بر عهده دولت گذاشته شده و نقش مهمی در حمایت معیشتی از خانوارهای کمدرآمد ایفا میکند.
دبیری همچنین تأکید کرد: در استفاده از کالابرگ، هیچ محدودیتی از نظر مقدار خرید هر کالا یا انتخاب برند وجود ندارد و در صورتی که مبلغ خرید از سقف اعتبار بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن توسط خریدار پرداخت میشود. امکان خرید در چند نوبت فراهم است و نیازی به مصرف کل اعتبار در یک مرحله نیست. اعتبار مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ قابل استفاده خواهد بود.