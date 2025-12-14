هزینه شیرینی و آجیل شب یلدای کارگران بیش از ۳ میلیون تومان +اینفوگرافی
هزینهی میوه، شیرینی و آجیل شب یلدای کارگران حداقل سه میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی قیمت میوه، شیرینی و آجیل شب یلدا در یک استان نمونه (استان گیلان) نشان میدهد که هزینه یک کیلو آجیل شب یلدا، به اضافه میوههایی مانند سیب و انار و همچنین یک کیلو شیرینی خشک چیزی حدود سه میلیون تومان است.
اگر هزینه شام شب یلدا را به این خرجها بیفزاییم، شب یلدای ساده کارگران، چهار یا پنج میلیون تومان آب میخورد. و این در حالیست که حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به اضافه همه مزایا، حدود پانزده میلیون تومان است.