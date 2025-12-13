خبرگزاری کار ایران
انتشار شماره جدید «مروری بر تأمین اجتماعی بین‌الملل» +لینک دریافت

شماره جدید نشریه «مروری بر تأمین اجتماعی بین‌الملل» ویژه ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۵ به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، شماره جدید نشریه «مروری بر تامین اجتماعی بین الملل»، ارگان تحلیلی انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)   با مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی، به بررسی چالش‌های نوظهور در حوزه تأمین اجتماعی، نابرابری‌های درآمدی و سلامت، و مطالعه و معرفی ابزارهای جدید «پیش‌بینی ریسک» در نظام‌های بازنشستگی پرداخته است. 

در این شماره پنج مقاله اصلی به چاپ رسیده است: 

- «فرآیندهای برنامه‌ریزی مالی بازنشستگی در هلند: تفاوت میان کارمندان و کارگران خوداشتغال» 

- «برداشت‌های زودهنگام از صندوق بازنشستگی و تأثیرات نابرابر بلندمدت آن در پرو» 

- «نابرابری‌های درآمدی و امید به زندگی میان بازنشستگان ۶۵ساله و بالاتر در اسپانیا: تحلیلی جامع از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱» 

- «ادغام حمایت اجتماعی و خدمات سلامت شغلی: یک مرور دامنه‌ای» 

- «پیش‌بینی ریسک مستمری ازکارافتادگی میان کارکنان بخش عمومی در فنلاند: ابزاری نوین برای ارزیابی کارفرمایان» 

این مقالات که توسط پژوهشگرانی از کشورهای مختلف از جمله هلند، پرو، اسپانیا، کانادا و فنلاند تهیه شده است، دیدگاه‌های مقایسه‌ای و سیاستی ارزشمندی را در اختیار مدیران، تصمیم‌گیران و محققان حوزه تأمین اجتماعی قرار می‌دهد. 

نشریه «مروری بر تأمین اجتماعی بین‌الملل» که از سال ۱۹۴۸ توسط اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین فصل‌نامه‌های جهانی در این حوزه است و توسط انتشارات وایلی به صورت چاپی و آنلاین در دسترس جامعه علمی قرار می‌گیرد. 

تازه‌ترین نسخه از این نشریه در اینجا برای علاقه‌مندان قابل دسترسی است.

 

