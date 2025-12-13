۴ کارگر راهآهن قزاقستان بر اثر برخورد با قطار جان باختند
۴ کارگرواحد نگهداری از خطوط ابنیه فنی راه آهن قزاقستان بر اثر برخورد با یک قطار باری جان باختند.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، شرکت ملی راهآهن قزاقستان اعلام کرد: ۴ نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن این کشور روز پنجشنبه بر اثر برخورد با یک قطار باری در ایستگاه مرکزی راهآهن دچار حادثه شده و جان باختند.
به گفته شرکت ملی راه آهن قزاقستان، این حادثه حین کار تعویض ریل در بخش راهآهن «موئینتی» به «شیگاناک» زمانی رخ داد که راننده لوکوموتیو باری پس از مشاهده کارگران خطوط ابنیه فنی روی ریلِ راهآهن، از ترمز اضطراری استفاده کرد.
کمیسیون ویژهای برای تعیین علت حادثه به محل اعزام شده است.