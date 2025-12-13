خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ کارگر راه‌آهن قزاقستان بر اثر برخورد با قطار جان باختند

۴ کارگر راه‌آهن قزاقستان بر اثر برخورد با قطار جان باختند
کد خبر : 1726661
لینک کوتاه کپی شد.

۴ کارگرواحد نگهداری از خطوط ابنیه فنی راه آهن قزاقستان بر اثر برخورد با یک قطار باری جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، شرکت ملی راه‌آهن قزاقستان اعلام کرد: ۴ نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن این کشور  روز پنجشنبه بر اثر برخورد با یک قطار باری در ایستگاه مرکزی راه‌آهن دچار حادثه شده و جان باختند. 

به گفته شرکت ملی راه آهن قزاقستان، این حادثه حین کار تعویض ریل در بخش راه‌آهن «موئینتی» به «شیگاناک» زمانی رخ داد که راننده لوکوموتیو باری پس از مشاهده کارگران خطوط ابنیه فنی روی ریلِ راه‌آهن، از ترمز اضطراری استفاده کرد. 

کمیسیون ویژه‌ای برای تعیین علت حادثه به محل اعزام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری