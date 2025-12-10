خبرگزاری کار ایران
تقدیر رئیس‌جمهور از میدری به‌دلیل کسب رتبه برتر در عدالت جنسیتی

کد خبر : 1725776
در نخستین دوره جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حائز رتبه برتر شد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در آیین گرامیداشت روز زن و مقام مادر که در سالن اجلاس سران برگزار شد، لوح تقدیر خود را از دست «مسعود پزشکیان» رییس جمهور دریافت کرد. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق ارزیابی‌های به عمل آمده و شاخص‌های مدنظر «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و آمار انتصاب بانوان، حائز رتبه برتر بین دستگاه‌های اجرایی شد. 

در متن تقدیرنامه «احمد میدری» که به امضای رییس جمهور رسیده، آمده است: 

جناب آقای احمد میدری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

پیشرفت روزافزون هر ملت و کشور در گرو پاسداشت کرامت و حقوق شهروندان و بهره مندی متوازن و عادلانه از سرمایه‌های انسانی جامعه بوده و تحقق عدالت و فرصتهای برابر برای تمامی مردم از مهم‌ترین شاخصهای ارتقای رفاه اجتماعی و اعتلای شأن و منزلت انسانی می‌باشد. 

بی‌شک تداوم مسیر پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در گسترش عدالت منشأ اثرات پایدار در توسعه انسانی و پیشرفت این مرز و بوم خواهد بود. 

بدین وسیله ضمن تقدیر از دستاوردهای برجسته و تلاش‌های ماندگار مجموعه تحت مدیریت جناب عالی که به عنوان الگویی الهام بخش برای سایر دستگاه‌های اجرایی؛ نمادی روشن از برنامه محوری نوآوری و تعهد عمیق به ارتقای وضعیت بانوان در مسیر تحقق اجرای سیاست‌های عدالت جنسیتی به شمار می‌آید؛ از عملکرد و ابتکارات ممتاز و تحول آفرین شما و دست اندرکاران محترم در اعتلای منزلت اجتماعی زنان و خانواده‌ها که منتج به کسب عنوان دستگاه برتر کشور در حوزه عدالت جنسیتی شده است؛ صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

 

