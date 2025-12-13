به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت چهاردهم حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را آغاز کرده است. آنطور که دولت اعلام کرده قرار است منابع حاصل از حذف یارانه این دهک‌‎ها صرف حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین‌تر جامعه شود. تا امروز مشخص نیست این حمایت چطور قرار است اتفاق بیفتد.

در عین حال، در راستای اجرای این سیاست، یارانه بسیاری حذف شده که در این بین برخی از کارگران در تماس با «ایلنا» از حذف یارانه خود خبر داده‌اند. حالا نیز جمعی از کارگران ساختمانی از قرار گرفتن در سه دهک بالای جامعه و احتمال حذف یارانه خود خبر داده‌اند.

داود کشوری، رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم، با انتقاد شدید از عملکرد دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز کارگران ساختمانی عملاً به مرز نابودی رسیده‌اند و مقصر اصلی این وضعیت، سیاست‌های اشتباه و بی‌تدبیری تأمین اجتماعی، دولت و وزارت کار است.

وی در توضیح شرایط موجود گفت: برخی از کارگران ساختمانی، به خصوص استادکاران که باید با خود چند کارگر سر ساختمان ببرند و حقوق آن‌ها را بدهند، جزو دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. به طور مثال، من به همراه برادرم که یک بنای روزمزد است، هر دو در دهک ۹ قرار گرفته‌ایم و دلیل آن این است که کارفرما حقوق کارگران را یکجا به حساب ما واریز می‌کند و ما این حقوق را به حساب کارگر واریز می‌کنیم.

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم توضیح داد: زمانی که به محل کار می‌روم، دو کارگر همراه خود دارم. کارفرما دستمزد همه ما را به حساب من واریز می‌کند و من موظفم این مبلغ را بین کارگران تقسیم کنم. این پول حتی ده دقیقه هم در حسابم باقی نمی‌ماند؛ اما دولت همان رقم لحظه‌ای را مبنای دهک‌بندی قرار داده و من را ۹ اعلام کرده است.

کشوری ادامه داد: بسیاری از استادکاران نیز در چنین وضعیتی هستند. ممکن است در یک هفته ۱۰۰ میلیون تومان به حسابشان واریز شود، اما این مبلغ میان ۱۰ نفر تقسیم می‌شود و در نهایت فقط کارمزد برای آنان باقی می‌ماند. با این حال وزارتخانه دهک همان افراد را ۱۰ اعلام کرده و یارانه‌شان را قطع کرده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: با توجه به این دهک‌بندی، بسته کالابرگی که دریافت می‌کردیم قطع شده و وزارتخانه اعلام کرده که در این دوره، یارانه بسیاری از کارگران حذف خواهد شد. با این رویه، حدود ۹۰ درصد کارگران اصلی ساختمانی در دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند.

کشوری افزود: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که کارگر فصلی و بی‌ثبات‌کار را در دهک ۹ و ۱۰ قرار دهند. این تصمیم نه کارشناسی است، نه منصفانه و نه حتی قابل توجیه. کارگری که تنها لحظاتی مبلغی ناچیز به حسابش واریز می‌شود و همان را نیز باید فوراً جابه‌جا کند، چگونه می‌تواند ثروتمند محسوب شود؟

وی با طرح پرسش‌هایی خطاب به دولت تصریح کرد: چرا آمارهای غلط و سیستم ناقص دهک‌بندی را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده‌اید؟ چرا چشم خود را بر واقعیت می‌بندید و سفره کارگران را کوچک‌تر می‌کنید؟

کشوری تأکید کرد: کارگران ساختمانی امروز در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌های خود درمانده‌اند و متأسفانه دولت نه‌تنها راه‌حل ارائه نکرده، بلکه کمک معیشت همین قشر بی‌پناه را نیز قطع کرده است. این رفتار، بی‌احترامی آشکار به زحمت‌کشان واقعی کشور است.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت به‌جای شعارهای حمایتی، هرچه سریع‌تر این تصمیمات اشتباه را اصلاح کند. ادامه این روند، جز افزایش نارضایتی و آسیب به بدنه اجتماعی کشور نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اگر قرار است یارانه‌ی دهک‌های بالای جامعه حذف شود، باید سازوکار مناسبی برای آن وجود داشته باشد، نه اینکه یارانه‌ی کارگری را قطع کنند که کل درآمد ماهانه‌اش کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را هم نمی دهد.

