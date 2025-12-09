خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات کارگر مصدوم از ارتفاع طبقه پنجم در کرمانشاه

نجات کارگر مصدوم از ارتفاع طبقه پنجم در کرمانشاه
کد خبر : 1724948
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر مصدومی که در ارتفاع ۳۲ متری از سطح زمین گرفتار مانده بود توسط نیروهای آتش‌نشانی نجات یافت.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که ظهر دیروز در شهر کرمانشاه رخ داد، کارگری که برای انجام کار به طبقه پنجم یک ساختمان رفته بود در ارتفاع ۳۲ متری از سطح زمین روی داربست گرفتار ماند و عوامل آتش‌نشانی و گروه نجات، با استفاده از نردبان اقدام به پایین آوردن این کارگر از ارتفاع کردند. 

بنابراین گزارش، کارشناسان آتش‌نشانی علت ناتوانی این کارگر در پایین آمدن را «مصدومیت» کارگر اعلام کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری