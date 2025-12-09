نجات کارگر مصدوم از ارتفاع طبقه پنجم در کرمانشاه
کارگر مصدومی که در ارتفاع ۳۲ متری از سطح زمین گرفتار مانده بود توسط نیروهای آتشنشانی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، در این حادثه که ظهر دیروز در شهر کرمانشاه رخ داد، کارگری که برای انجام کار به طبقه پنجم یک ساختمان رفته بود در ارتفاع ۳۲ متری از سطح زمین روی داربست گرفتار ماند و عوامل آتشنشانی و گروه نجات، با استفاده از نردبان اقدام به پایین آوردن این کارگر از ارتفاع کردند.
بنابراین گزارش، کارشناسان آتشنشانی علت ناتوانی این کارگر در پایین آمدن را «مصدومیت» کارگر اعلام کردند.