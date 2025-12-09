کارگران پروژه «فولاد مکران چابهار» سه ماه مزد طلبکارند
جمعی از کارگران پروژه کارخانه فولاد مکران چابهار از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران شاغل در پروژه ساخت کارخانه «فولاد مکران چابهار» در استان سیستان و بلوچستان از حدود ۳ ماه تأخیر در پرداخت حقوق حدود ۶۵ کارگر پیمانکاری این کارخانه خبر داد و گفت: کارفرما وعده کرده بود در آستانه شب یلدا حداقل یک ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت میکند اما تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه مشکلات معیشتی این کارگران به تبع عدم دریافت حقوق روز به روز بیشتر میشود، تصریح کرد: بیتوجهی کارفرما به مشکلات کارگرانی که سه ماه حقوق نگرفتهاند، باعث شده روز گذشته (دوشنبه ۱۷ آذر ماه) کارگران دست به اعتراض صنفی بزنند.
به ادعای وی؛ جدا از حقوق که تامین کننده معاش آنها و خانوادههایشان نیست مسئولان این پروژه عمرانی در حمایت از کارگران این واحد صنعتی کوتاهی میکنند حال آنکه در شرایط فعلی، نگران افزایش معوقات و تامین نیازهای خانوادههای خود هستیم.
این کارگر به نیابت از همکاران خود درخواست مداخله مسئولان و رسیدگی به مشکلات پروژه کارخانه فولاد مکران را مطرح کرد و افزود: برای چندمین بار از مسئولان استان سیستان وبلوچستان و منطقه آزاد چابهار میخواهیم به مساله معوقات مزدی و سایر مشکلات کارگران ورود کنند.