امکان تغییر و انتخاب بستههای بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم شد +جزئیات
کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد بازنشستگان میتوانند بسته بیمه تکمیلی خود را بهدلخواه انتخاب یا تغییر دهند و در صورت ارتقا از بسته یک به بسته دو، تعهدات بیمهای آنان از ابتدای قرارداد بر اساس بسته جدید محاسبه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از فراهم شدن امکان انتخاب و تغییر بستههای بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان خبر داد. این کانون تأکید کرده است که بازنشستگان میتوانند بسته بیمهای خود را مطابق نیاز انتخاب کنند و در صورت درخواست برای انتقال از بسته یک به بسته دو، حق بیمه و تعهدات بیمهای ایشان از ابتدای قرارداد بر مبنای بسته دوم اعمال خواهد شد.
براساس نامه رسمی رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی خطاب به رؤسای کانونهای بازنشستگی در استانها، بیمه تکمیلی امسال در قالب دو بسته مجزا ارائه شده است. تمامی بازنشستگان حاضر در قرارداد قبلی و همچنین ورودیهای جدید، به صورت پیشفرض در بسته یک قرار میگیرند، اما امکان تغییر بسته برای تمام مشمولان فراهم است.