به گزارش ایلنا، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از فراهم شدن امکان انتخاب و تغییر بسته‌های بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان خبر داد. این کانون تأکید کرده است که بازنشستگان می‌توانند بسته بیمه‌ای خود را مطابق نیاز انتخاب کنند و در صورت درخواست برای انتقال از بسته یک به بسته دو، حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای ایشان از ابتدای قرارداد بر مبنای بسته دوم اعمال خواهد شد.

براساس نامه رسمی رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خطاب به رؤسای کانون‌های بازنشستگی در استان‌ها، بیمه تکمیلی امسال در قالب دو بسته مجزا ارائه شده است. تمامی بازنشستگان حاضر در قرارداد قبلی و همچنین ورودی‌های جدید، به صورت پیش‌فرض در بسته یک قرار می‌گیرند، اما امکان تغییر بسته برای تمام مشمولان فراهم است.

