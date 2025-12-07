خبرگزاری کار ایران
چهارمین روز از تجمع کارگران کشت و صنعت میان‌ آب کرخه

منابع خبری در کرخه از اعتراض چهار روزه کارگران در مجتمع کشت و صنعت میان‌ آب برای مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود خبر می‌دهند.

برخی منابع کارگری در کرخه به خبرنگار ایلنا گفتند: از چهار روز پیش تعداد زیادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت میان آب مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع برای وصول مطالبات صنفی خود دست به اعتراض صنفی زده‌اند. این اعتراضات امروز یکشنبه (۱۶ آذرماه) نیز ادامه داشته است. 

به گفته یکی از کارگران معترض، مطالبات به ضعف مدیریت و به‌ کارگیری مدیران بازنشسته و دوشغله، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با وجود کمبود نیرو، پرداخت نشدن حقوق و مزایا در موعد مقرر، کسر بخشی از آیتم‌های شغلی و عدم اجرای کامل تعهدات قانونی مربوط می‌شود. 

وی افزود: کارگران مجتمع میان آب هر ماه مطالبات مزدی خودرا با تاخیر دریافت می‌کنند. بخشی از اعتراض کارگران نیز ناشی از مشکلاتی‌ست که از دو سال پیش و از زمان آغاز به کار مدیرعامل جدید در روند تولید و عملیات شرکت به وجود آمده و شرکت در مسیر پسرفت قرار گرفته است. 

طبق اظهارات این کارگر معترض؛ مسئولان شهرستانی و استانی باید به مشکلات کارگران کشت و صنعت میان آب  کرخه ورود کرده تا بیشتر از این دچار خسارت نشوند.

 

 

