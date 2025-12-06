خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

یارانه درمان به سازمان تامین اجتماعی بپردازید/ جامعه‌ای که یک عمر حق بیمه و مالیات داده، مستحق این همه شرمندگی و محرومیت‌ نیست!

یارانه درمان به سازمان تامین اجتماعی بپردازید/ جامعه‌ای که یک عمر حق بیمه و مالیات داده، مستحق این همه شرمندگی و محرومیت‌ نیست!
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با انتقاد از اجرا نشدن قانون درمان رایگان، خواستار پرداخت یارانه دولتی درمان به تأمین اجتماعی و تشکیل فوری شورای عالی کار برای جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران شد.

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در نشست رابطان امور اعضا و آموزش خانه کارگر استان گفت: امروز کارگران و بیمه‌شدگان به دلیل مشکلات بخش درمان در سازمان تأمین اجتماعی و کمبودها و کاستی‌ها در مراکز درمانی این سازمان، هزینه‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند و این در حالی است که قانون الزام درمان رایگان در مراکز درمانی این سازمان اجرایی نمی‌شود. 

دریابیگی تأکید کرد: از رؤسای سه قوه، انتظار همراهی و تأکید بر اجرای قوانین، به خصوص قانون الزام درمان رایگان از سوی تأمین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان را داریم. 

این فعال کارگری با اشاره به درخواست‌های جامعه کارگری که در این همایش مطرح شد، گفت: تورم و مشکلات فراوان قشر شریف کارگری و بازنشستگان رو به گسترش است و انتظار داریم جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر تشکیل شود تا در خصوص دستمزد کارگران و جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی، تصمیمات فوری اتخاذ گردد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: مواد قانونی جامع و کاملی درباره دستمزد مکفی و درمان شایسته کارگران و بازنشستگان کارگری داریم و این در حالی است که این دو قشر عزیز با مشکلات درمانی و فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ جامعه‌ای که یک عمر حق بیمه و مالیات داده، مستحق این همه شرمندگی و محرومیت‌ نیست! 

وی خواهان تشکیل کمیته‌ای ویژه در استان برای بررسی مشکلات کارگران و بازنشستگان و انعکاس آن‌ها در سطح ملی شد و گفت: در کشوری که عدالت را فریاد می‌زنند، بی‌عدالتی‌ها مورد قبول نیست.

 

